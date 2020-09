Opec wird 60 : Der Kampf ums Öl geht in eine neue Phase

Als im September 1960 die Organisation erdölexportierender Länder Opec gegründet wurde, war die Welt noch eine andere. 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg standen sich international die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion gegenüber. Die historisch zum Teil noch nicht lange selbständigen Ölstaaten kämpften um ihre Unabhängigkeit von den großen Industrieländern und ihren Ölkonzernen. Das war die Zeit, in der sich Venezuela, Saudi-Arabien, Iran, Irak und Kuweit in der alten Handelsstadt Bagdad zur Opec zusammenschlossen. Einem „sehr exklusiven Club“, wie es der Ölminister von Venezuela, Pérez Alfonso, damals formulierte. Die Gründungsgeschichte der Opec war also auch eine von „Dekolonisation“ und aufkommendem „Petro-Nationalismus“, wie es der Historiker Giuliano Garavini in seinem Buch „Aufstieg und Fall der Opec“ beschreibt.

60 Jahre später ist die Opec auf 13 Mitgliedstaaten angewachsen und hat zudem wichtige Nicht-Mitgliedsländer wie Russland unter dem Schlagwort „Opec plus“ als Verbündete gewonnen. Als Vertreter der Organisation sich an diesem Donnerstag zum Stand der eigenen Ölförderung austauschen, stand allerdings vor allem die schwache Nachfrage nach Öl in aller Welt wegen der Corona-Krise im Mittelpunkt und beschäftigte die Mitglieder. Zudem gab man Staaten, die in den letzten Monaten mehr Öl gefördert hatten, als es die Vereinbarungen eigentlich vorsahen, mehr Zeit, das wieder auszugleichen. Die Frist geht jetzt bis zum Jahresende, statt bis Ende September.