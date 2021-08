Reform des Leitindex : Der neue Dax nimmt Form an

Die Woche der Entscheidung für den Dax ist da. Am Freitagabend wird die Deutsche Börse mitteilen, wer vom 20. September an dem Leitindex angehört. Ein so großes Stühlerücken gab es noch nie. Schließlich werden gleich zehn neue Plätze im Dax geschaffen. 40 Werte soll er künftig haben anstatt 30 wie bisher seit seiner Gründung 1988. Und einige Regeln ändern sich. Entsprechend wird derzeit kräftig gerechnet, wer denn die Qualifikation schaffen könnte. Es läuft auf eine sehr knappe Entscheidung hinaus.

Eindeutig ist, wer nicht aufgenommen wird: der Shootingstar der vergangenen Monate unter den deutschen Unternehmen, der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller BioNTech. Der Börsenwert von mehr als 70 Milliarden Euro reicht zwar mittlerweile locker aus, um gestandene Dax-Werte wie Adidas, BASF oder BMW hinter sich zu lassen. Doch BioNTech ist in New York an die Börse gegangen und nicht in Frankfurt. Und ein Dax-Wert muss zwar nicht unbedingt seinen juristischen Hauptsitz in Deutschland haben, aber er muss im General oder Prime Standard der Deutschen Börse notiert sein und einen gewissen Mindestumsatz im Aktienhandel hierzulande erreichen. Das ist bei BioNTech nicht der Fall. Auch künftig wird der Dax also nicht ein Abbild der wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland sein.

Wirecard und Delivery Hero verhindern

Im neuen Dax bleiben alle 30 bisherigen Dax-Werte. Für sie gelten strengere Regeln bezüglich des Aufsichtsrats, allerdings erst 2022. Außerdem soll es härtere und schnellere Konsequenzen geben, wenn Geschäftsberichte nicht fristgerecht vorgelegt werden und ein Unternehmen Insolvenz anmeldet. Dies war der Ursprung der aktuellen Reform: die Insolvenz des Dax-Wertes Wirecard, der dann noch quälend lange Wochen im Leitindex verblieb.

Wer in den Dax aufsteigen will, muss künftig zwei Geschäftsjahre in Folge profitabel gewirtschaftet haben. Das gilt als Reaktion auf die Kritik an der Aufnahme von Delivery Hero in den Dax, da das Unternehmen zeit seines geschäftlichen Daseins Verluste macht. Wer allerdings einmal im Dax drin ist, wird nicht wegen mangelnder Profitabilität wieder ausgeschlossen. Das bleibt auch künftig so.

Mit der Vergrößerung des Index auf 40 Werte versucht sich die Börse an einer größeren Risikostreuung. Chemie, alte Energie, Banken, Autos: Wichtige Branchen im Dax hatten in den vergangenen 15 Jahren allesamt Probleme und haben den Index im wahrsten Sinne des Wortes alt aussehen lassen, nicht nur gegenüber internationalen Vergleichsindizes, auch im eigenen Haus: Rückgerechnet auf Anfang 1988, ist der Dax bis heute (inklusive Dividenden) von 1000 auf knapp 16.000 Punkte gestiegen. Der M-Dax allerdings von 1000 auf gut 36.000 Punkte. Der M-Dax muss nun seine zehn besten Werte abgeben, um dem neuen Leitindex auf die Sprünge zu helfen. Der M-Dax wird damit um fast die Hälfte seiner Marktkapitalisierung beraubt und von 60 auf 50 Werte verkleinert.

Airbus wird zum Schwergewicht

Größter Neuling im Dax wird der europäische Flugzeug- und Rüstungskonzern Airbus. Bisher an den alten Regeln für den Handelsumsatz gescheitert, wird Airbus auf Anhieb rund 6 Prozent Gewicht im Dax haben und fünftgrößter Dax-Wert. Nachdem der Berliner Lieferdienst Delivery Hero im vergangenen Jahr das erste junge techbasierte Geschäftsmodell im Dax wurde, folgen nun im September der Berliner Onlinemodehändler Zalando und der Berliner Kochboxenversender HelloFresh. Weiterer Neuling wird mit Symrise ein wichtiger Zulieferer der Nahrungsmittelindustrie – einer Branche, die es dort bisher nicht gibt. Sartorius und Siemens Healthineers haben als Gesundheitswerte in der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen und werden neu im Index sein.

Bestimmende Branchen bleiben allerdings Chemie mit 16 Prozent und Autos mit 11 Prozent. Auch sie bekommen Verstärkung: Die Porsche Automobil Holding, der VW-Großaktionär, wird ebenso in den Dax aufsteigen wie das Chemieunternehmen Brenntag. Mit Puma dürfte ein zweiter Sportartikelhersteller den Sprung in den Dax schaffen.

Spannend wird es um den 40. Platz im Index. Die Investmentbank Stifel geht in ihren Berechnungen, auf denen unsere Grafik beruht, von einem knappen Vorsprung für das deutsch-niederländische Biotechunternehmen Qiagen aus. Andere Analysten teilen diese Einschätzung, betonen jedoch, dass der Vorsprung vor Beiersdorf nur wenige Zehntelprozentpunkte beträgt, die auf Platz 41 des durchschnittlichen Börsenwertes der frei handelbaren Aktien in den letzten 20 Handelstagen liegen, der Datengrundlage der Deutschen Börse. Dieser Dienstag ist der letzte Handelstag, der in die Berechnung eingeht, sodass hier noch eine Verschiebung zugunsten von Beiersdorf unwahrscheinlich, aber doch denkbar wäre.

Der Dax wird durch die neuen Aktien bunter, auch ein wenig jünger. Eine grundlegende Veränderung ist es nicht. Knapp 17 Prozent werden die zehn neuen Werte ungefähr am Index ausmachen. Gut 83 Prozent bleiben bei den alten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Dax steigt leicht, die Dividendenrendite bleibt ähnlich. Der Dax wird künftig jedoch mehr als 80 Prozent des Börsenwerts aller deutschen Aktien umfassen, der M-Dax nur noch 11 statt zuvor 21 Prozent.

Mit Blick auf den Indexwechsel werden die Anbieter börsengehandelter Indexfonds (ETF) viel zu tun haben. Sie müssen punktgenau zum 20. September den neuen Index mit seinen neuen Gewichten abbilden und entsprechend alte Dax-Aktien verkaufen und die neuen nachkaufen. Am Indexstand ändert sich dadurch nichts, auch nicht am Vermögen der ETF-Besitzer. Sie sind „nur“ Miteigentümer von zehn neuen Unternehmen geworden.