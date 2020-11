Dax auf Rekordjagd : 2021 wird ein gutes Aktienjahr

Die Hoffnung auf eine Normalisierung nach der Corona-Pandemie, die weiterhin sehr lockere Politik vieler Notenbanken sowie die Erwartungen an die neue amerikanische Regierung sorgen mit Blick auf 2021 für attraktive Perspektiven an den internationalen Aktienmärkten. Allerdings sollten hier Belastungen wie eine negative Entwicklung bei der Corona-Pandemie und ein (etwas) schwächerer Dollar berücksichtigt werden.

An der Weltleitbörse in der New Yorker Wall Street hat der S&P 500 seinen seit der Finanzkrise vorliegenden Hausse-Zyklus mit neuen Allzeithochs fortgesetzt, wobei sich für 2021 als nächstes technisches Etappenziel der Bereich 3800 bis 4000 andeutet. Der Nikkei 225, der schon 2020 im Index-Vergleich eine relative Stärke aufwies, sollte seine technische Klettertour bis über 28.000 ausweiten. Der Euro Stoxx 50, der auch in diesem Jahr seine jahrelange relative Schwäche durchgehalten hat, sollte diese auch 2021 beibehalten. Beim Dax deutet sich dagegen ein Anlaufen gegen die Resistance (13.600 bis 13.800) an, wobei der Index im kommenden Jahr neue Allzeithochs liefern sollte.