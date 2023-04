Dunkle Zeiten: Credit-Suisse-Schild an der Zentrale in Zürich Bild: AFP

Der Vauensverlust, der die Credit Suisse (CS) nun in die Arme ihres Erzrivalen UBS treibt, lässt sich mit einer einzigen Zahl abbilden: 61,2 Milliarden Franken. So viel Geld haben die Kunden der krisengeschüttelten Schweizer Großbank im ersten Quartal 2023 netto abgezogen. Das meiste davon verlor die CS kurz vor dem dramatischen Wochenende vom 19. März, an dem die UBS gestützt mit milliardenschweren Staatsgarantien und Liquiditätshilfen der Schweizerischen Nationalbank deren Übernahme ankündigte. Seither sind die Abflüsse zwar zurückgegangen, wie die Credit Suisse in ihrem am Montag vorgelegten Zwischenbericht schreibt, bis zum 24. April habe sich aber keine Trendumkehr eingestellt.

Für die UBS, die ihren Bericht zum ersten Quartal an diesem Dienstag veröffentlicht, sind das keine guten Nachrichten. Denn je weniger Gelder die CS verwaltet, umso geringer fallen die Erträge aus. Der gewaltige Aderlass, der im vierten Quartal 2022 mit Abflüssen von sage und schreibe 111 Milliarden Franken seinen Anfang genommen hatte, zwang die Credit Suisse jetzt dazu, den Wert der Geschäftssparte Vermögensverwaltung in den Büchern um 1,3 Milliarden Franken abzuschreiben. Infolge dieser Wertberichtigung kam es in der Paradedisziplin der Bank zu einem Vorsteuerverlust von 1,5 Milliarden Franken.

Auch in der Investmentbank, die schon in der Vergangenheit steter Quell von Problemen war, lief es nicht gut, wie der Quartalsverlust vor Steuern von 487 Millionen Franken zeigt. Allein das Geschäft im Schweizer Heimatmarkt, in dem die CS als Universalbank agiert, erwies sich als vergleichsweise stabil. Trotz Nettomittelabflüssen von fast 7 Milliarden Franken wurde hier ein Bruttogewinn von 313 Millionen Franken erzielt, 20 Prozent weniger als in der entsprechenden Vorjahreszeit.

Widerstand gegen Abschreibung

Unter dem Strich zeigt die Credit Suisse einen Reingewinn von 12,4 Milliarden Franken. Dies erklärt sich aus der vollständigen Abschreibung der sogenannten AT1-Anleihen von 15 Milliarden Franken, welche die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) angeordnet hatte. Diese Maßnahme ist Teil des Rettungspakets, mit dem man der UBS die Übernahme der CS schmackhaft gemacht hat. Dagegen formiert sich allerdings Widerstand: Vertreten durch die amerikanische Anwaltskanzlei Quinn Emanuel, haben geschädigte Anleger beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen Beschwerde gegen den Beschluss der Finma eingereicht. Beim Schweizer Finanzministerium, das federführend in das Notmanöver involviert war, sind zwei Staatshaftungsbegehren und ein Entschädigungsgesuch eingegangen. Der Staatsanwaltschaft Zürich liegen in der Sache Strafanzeigen vor.

Wie stark die Credit Suisse im operativen Geschäft unter die Räder gekommen ist, lässt sich an der Entwicklung der Einnahmen ablesen: Die Nettoerträge rutschten im ersten Quartal um 40 Prozent auf 2,7 Milliarden Franken in den Keller. Die Kosten gingen hingegen nur um 6 Prozent zurück. So entstand ein um Sondereffekte bereinigter Vorsteuerverlust von 1,3 Milliarden Franken nach einem Bruttogewinn von 300 Millionen Franken im ersten Quartal 2022.

Auch der Blick nach vorne verheißt nichts Gutes: Wegen des stark reduzierten Bestands an verwalteten Vermögen und Einlagen rechnet der Vorstand mit weiter sinkenden Zins-, Kommissions- und Gebühreneinnahmen. Dies werde im zweiten Quartal zu einem „erheblichen Verlust“ in der Vermögensverwaltung führen, heißt es im Zwischenbericht, zu dem die CS anders als sonst üblich keine Analysten- und Pressekonferenz abhielt. Auch in der Investmentbank sowie im gesamten Konzern erwartet der Vorstand im zweiten Quartal und im Gesamtjahr 2023 einen „erheblichen Vorsteuerverlust“.

Die CS führt eine Reihe von Faktoren an, welche die Ergebnisse beeinflussen werden: der Ausstieg aus Randgeschäften, weitere Wertberichtigungen, Rechtsstreitigkeiten, regulatorische Maßnahmen, erhöhte Finanzierungskosten sowie die fortgesetzte „freiwillige und unfreiwillige Fluktuation“ der Mitarbeiter. Letztes spielt darauf an, dass etliche Beschäftige das Weite suchen, bevor die UBS formell das Zepter bei der CS übernimmt. Bis zum Inkrafttreten des Zusammenschlusses, dem die Aufsichtsbehörden von mehreren Dutzend Länder zustimmen müssen, dürften noch bis zu zwei Monate vergehen.

Bis Ende März hat die Credit Suisse nach eigenen Angaben netto 108 Milliarden Franken Liquiditätshilfe von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in Anspruch genommen. Bis 24. April seien 10 Milliarden Franken zurückgezahlt worden. Wie schon zu erwarten war, hat die CS die ursprünglich geplante Übernahme des Investmentbanking-Geschäfts des Amerikaners Michael Klein abgeblasen. Sie wollte Kleins Investmentboutique für 175 Millionen Dollar kaufen und in eine revitalisierte „CS First Boston (CSFB)“ einbringen. Von diesem Plan hielt die UBS jedoch überhaupt nichts. Sie will die Investmentbank der CS stark eindampfen und damit Risiken aus dem Geschäft nehmen.