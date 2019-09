Marty Flanagan : Der Billionen-Mann

Aktualisiert am

Marty Flanagan hat einen der größten Vermögensverwalter der Welt zusammengekauft. Sein Rat an die ängstlichen Deutschen: Reich wird man nur mit Aktien.

Die Billionengrenze ist überschritten. Im Sommer war es so weit. Eine Billion und 199 Milliarden Dollar. Das ist die Zahl, auf die es ankommt im Kräftemessen der Vermögensverwalter. Martin Flanagan, Chef der amerikanischen Finanzfirma Invesco, hat sie stets parat. 1199 Milliarden Dollar, diese Zahl entspricht dem Vertrauen, das kleine Sparer wie größere Anleger ihm in aller Welt entgegenbringen.

Die Billion, wohlgemerkt, ist nicht seine eigene, Flanagan legt sie nur an. Etwa 80 Billionen Dollar an Vermögen vagabundieren rund um den Globus, die Zahlen differieren leicht, je nach Quelle. Jedenfalls entsprechen sie in etwa der Größenordnung des jährlichen Weltsozialprodukts, wie es der Internationale Währungsfonds errechnet.