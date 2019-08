Börsen weiter unter Druck : Dem Präsidenten bereiten die Marktturbulenzen keine Sorgen

Aktualisiert am

Aus Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen des Zollstreits fassen Anleger Aktien weiter nur mit spitzen Fingern an. Die Kurse bröckeln, während der Goldpreis unbeirrt steigt. Donald Trump sieht derweil die Verluste an den Börsen gelassen.

Er hat sogar größere Verluste an den Börsen erwartet: Präsident Trump. Bild: EPA

Nach der Vortages-Kurserholung ist es mit der Kauffreude am New Yorker Aktienmarkt schon wieder vorbei: Am Mittwoch rutschte der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel um 1,64 Prozent ab auf 25.602,57 Punkte.

Tags zuvor hatte er noch über ein Prozent fester geschlossen und so zumindest einen Teil des fast fünfeinhalbprozentigen Kursrutsches wieder gut gemacht, den der eskalierte amerikanisch-chinesische Handelsstreit ausgelöst hatte.

Der marktbreite S&P 500 meldete zur gleichen Zeit ein Minus von 1,32 Prozent auf 2843,80 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor ebenso 1,01 Prozent auf 7445,17 Zähler. Es sei angesichts der Ereignisse der vergangenen Woche noch zu früh, die Stabilisierung am Vortag mit irgendeiner Art von Optimismus in Verbindung zu bringen, schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Sie erweist sich vielmehr als kurze Pause vor weiteren Kursverlusten.

Die Marktturbulenzen sind nach Ansicht von Präsident Donald Trump aber kein Grund zur Sorge. Das Absacken der Märkte sei erwartbar gewesen, er habe sogar größere Verluste erwartet, sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten. Langfristig würden die Börsenindizes jedoch viel höher steigen, als es ohne seine Politik möglich gewesen wäre, versprach Trump. China sei ein „Anker“ gewesen, der die amerikanische Wirtschaft nach unten gezogen habe. „China hat uns mit unfairen Handelsabkommen fertiggemacht.“

Dow Jones -- -- (--) DOW JONES INDIZES Citigroup BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

China hatte zum Wochenauftakt die Landeswährung Yuan abgewertet und damit die Eskalationsspirale im Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten weiter angetrieben. An den Börsen hatte dies Verkaufswellen ausgelöst. Am Vortag wurden die Indizes dann von der Maßnahme der chinesischen Zentralbank gestützt, den Mittelkurs des Yuan etwas höher festzulegen und so die Abwertung der Landeswährung zu bremsen.

DAX ® -- -- (--) Lang & Schwarz Xetra Citigroup BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Die gegenwärtige Nervosität im Markt hat auch den Dax wieder erwischt. Deutschlands bekanntestes Börsenbarometer konnte sich aber angesichts der Verluste an den New Yorker Börsen noch gut halten und meldete sogar ein kleines Plus von 0,20 Prozent auf 11.599 Punkte. Die Nervosität der Investoren bleibt dennoch groß:

Die „Antikrisen-Währung“ Gold stieg auf ein Sechseinhalb-Jahres-Hoch.Die Feinunze (31 Gramm) Gold wurde am Nachmittag in London mit 1501

Dollar gehandelt. Das waren etwa 26 Dollar mehr als am Vortag. Damit

notiert der Goldpreis erstmals seit sechs Jahren wieder über 1500

Dollar. Andere „sichere Häfen“ wie deutsche und Schweizer Staatsanleihen zogen sie ebenfalls an. Dies drückte die Renditen der zehnjährigen Papiere jeweils auf ein Rekordtief von minus 0,598 beziehungsweise minus 0,955 Prozent.

Gold -- -- (--) Deutsche Bank Citigroup Forex vwd Forex vwd Forex vwd Forex vwd Crossrates Crossrates Crossrates Crossrates Crossrates 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

„Dass die chinesische Zentralbank am Montag die Abwertung des Yuan zuließ und ihn dann etwas aufwertete, ist ein Signal Pekings an Amerika, die Währung als Instrument im Zollstreit einsetzen zu können“, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. Die Schwierigkeit bestehe darin, den Yuan ausreichend zu schwächen, um Chinas Exportwirtschaft zu helfen, eine Flucht ausländischen Kapitals aber zu verhindern.

Am deutschen Aktienmarkt zählte Bayer mit einem Kursplus von zeitweise 7,5 Prozent zu den Favoriten. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern verkauft seine Anteile am Chemiepark-Betreiber Currenta an die australische Bank Macquarie. Die Papiere der Chemiefirma Lanxess, die ihre Currenta-Beteiligung ebenfalls abstößt, legten 5,1 Prozent zu. Die Bewertung von Currenta sei mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro höher als erwartet, schrieben die Analysten von JP Morgan.

Die Titel der Commerzbank fielen dagegen um bis zu sechs Prozent auf ein Drei-Jahres-Tief von 5,36 Euro. Das Quartalsergebnis sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Neil Smith vom Bankhaus Lampe. Bei der Vorlage der Zahlen zum laufenden Quartal könnte das Geldhaus seine bisherigen Gesamtjahresziele aufgeben.