Fondsmanager Ingo Speich sagt : „Ein Wechsel an der Bayer-Spitze ist nötig“

Deka-Fondsmanager Ingo Speich sagt, was schiefläuft in den deutschen Konzernen. Besonders zu Bayer, Porsche und Siemens hat er eine klare Meinung.

Herr Speich, viele Dax-Konzerne haben das Jahr 2022 erstaunlich gut überstanden. Waren die wirtschaftlichen Sorgen vor den Folgen des russischen Angriffskriegs übertrieben?

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Nein, die Folgen sind nur kurzfristig noch nicht so stark sichtbar. Viele Unternehmen arbeiten noch Aufträge ab. Zum Teil ist es ihnen auch gelungen, höhere Kosten an die Kunden weiterzureichen. Aber das wird nicht immer weiter möglich sein. Hinzu kommen geopolitische Fragen: Wie hält man es in Zukunft mit China? Woher und wie sicher werden künftig Energie und Rohstoffe bezogen? Das führt bei vielen Konzernen zu einer vorsichtigeren Haltung.