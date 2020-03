40 Prozent im Minus : Wie tief der Dax noch fallen kann

Aktualisiert am

Alarmstufe Rot an der Börse: Der Dax fällt weiter. Bild: AFP

Am Freitag ging es spürbar aufwärts mit dem deutschen Aktienindex. Nachdem er zeitweise die Marke von 9000 Punkten durchbrochen hatte, landete er zum Handelsschluss mit einem Plus von 3,7 Prozent auf 8928 Punkten. Doch dass damit schon alles überstanden sein sollte an den Börsen mit den Folgen des Coronavirus, das mag keiner glauben.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Seit Mitte Februar hat der Index, wie viele seiner internationalen Pendants, einen Einbruch von historischem Ausmaß erlebt. Innerhalb weniger Wochen ging es runter von mehr als 13.700 bis auf zeitweise 8400 Punkte. Ein Verlust also von fast 40 Prozent. Im Vergleich dazu waren selbst die heftigen Kursverluste aus dem Börsen-Krisenjahr 2018 eher so etwas wie eine mittelschwere-Kurs-Korrektur.