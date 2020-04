Aktienmärkte : Dax trotzt Ölpreiskollaps

Der Preis für amerikanisches Leichtöl der Marke WTI ist am Montag gleichsam kollabiert. Das hat die Börsen in Asien belastet. Der Dax kann sich behaupten.

Nachdem sich bei einem klein angelegten Experiment an Affen mit dem Mittel Remdesivir Erfolge bei der Behandlung von Covid-19 gezeigt haben, setzten die Aktienmärkte am Freitag auf ein rasches Ende der Krise und medizinischen Bedrohung. Der S&P-500-Index legte um 2,7 Prozent auf 2875 Punkte zu.

Das, so hieß es zunächst, sollte am Montag auch den deutschen Aktienmarkt weiter beflügeln, der am Freitag schon 3,1 Prozent fester mit 10.626 Punkten aus dem Handel gegangen war. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Handelsstart gut 1 Prozent höher auf 10.740 Punkte. Die Hoffnungen reduzierten sich indes im Vorfeld und am Ende startete der Dax immerhin noch gut behauptet 0,3 Prozent höher mit 10.660 Punkten in den Tag. Der mit 100 Werten den Markt breit abbildende F.A.Z.-Index legt sogar 0,4 Prozent auf 1942 Zähler zu.

Den Markt belastet – und man sollte die Vokabel nicht leichtfertig verwenden – der Zusammenbruch des Ölpreises. Aus europäischer Perspektive, die sich stets auf das Nordseeöl Brent richtet, mag das bei einem Preis von aktuell 27,37 Dollar nicht so recht zutreffen, weil das immer noch deutlich vom Tiefstand von Ende März bei 22,76 Dollar entfernt ist.

Doch der Preis für amerikanisches Leichtöl der Sorte WTI ist auf 15 Dollar je Barrel gefallen. Am Donnerstag handelte er noch knapp unter 20 Dollar und selbst am Freitag ging WTI noch mit 18 Dollar aus dem Handel. Um rund 18 Prozent ist der WTI-Preis am Montag gefallen.

Mittlerweile gibt es Sorgen, dass im Zuge des Nachfrageeinbruchs die Öl-Lagerstätten in Amerika nicht mehr ausreichen könnten. Das erklärt auch den starken Verfall des WTI-Preises gegenüber Brent. Der Lagerbestand in Cushing, Oklahoma, der als Maßstab gilt, stiegen seit Anfang März um 50 Prozent. Auch die Kapazitäten des mexikanischen, staatlichen Ölkonzerns Mex sollen knapp werden, so dass dieser auf Tanker ausweiche, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Dass die von den führenden Ölnationen beschlossene, massive Förderkürzung ausreichen oder gar wirklich zustande kommen werde, wurde schon in den Vorwochen bezweifelt, nun hat der Pessimismus neue Nahrung. Dass es sich um ein als vorübergehend eingestuftes Phänomen handelt, zeigt indes die Terminstruktur. Schon der Kontrakt auf Lieferung im Juni liegt trotz deutlicher Abgaben bei rund 23,50 Dollar, für Dezember liegt der Preis bei 33,35 Dollar.

Dennoch die Quintessenz ist: So schnell führt doch der Weg aus der Krise nicht. Auch bei der Heilwirkung von Remdesivir sollte man etwas nüchterner sein. Die vorläufigen Studienergebnisse wurden noch nicht unabhängig begutachtet, die Datenlage ist eher dürftig, mehr anekdotisch als umfassend, heißt es von Analysten. Positiv ist, dass immerhin die Verträglichkeit des Mittels schon erprobt wurde. Denn Remdesivir wurde eigentlich zur Behandlung von Ebola entwickelt, erwies sich da aber als weitgehend wirkungslos.

„Die Börsianer konzentrieren sich weiterhin auf das Positive", sagt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „An den Börsen ist die Hoffnung auf ein schnelles Wiederhochfahren der Weltwirtschaft und einen möglichst geringeren wirtschaftlichen Schaden aktuell deutlich größer als die Sorge vor einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise." Er warnt jedoch vor allzu Euphorie, die gefährlich sein könne.

Indes muss man den Börsianern zugutehalten, dass Euphorie wohl anders aussehen würde. Ein Plus von 2 bis 3 Prozent wie am Freitag ist in normalen Zeiten viel, in den vergangenen Wochen eher moderat. Und dass es auch mit dem Optimismus am Montag nicht so weit her ist, zeigt sich in Asien. In Japan schloss der Nikkei-Index 225 nach überraschend schwachen Exportdaten des Landes um rund ein Prozent, der marktbreite Topix um 0,6 Prozent. Die Ausfuhren fielen im März im Vergleich zum Vorjahr um 11,7 Prozent. In China liegt der CSI 300 leicht im Plus, der Hang Seng in Hongkong tritt auf der Stelle. In Südkorea gab der Kospi um 0,7 Prozent, der australische ASX sogar um mehr als 2 Prozent nach. Und auch der Terminhandel auf den amerikanischen Aktienmarkt indiziert eine niedrigere Eröffnung.