Demokraten-Sieg beflügelt : Dax steigt erstmals über Rekordmarke von 14.000 Punkten

Der deutsche Leitindex Dax durchbricht erstmals in seiner Geschichte die Marke von 14.000 Punkten. Der Index stieg am Donnerstag um 0,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 14.000,03 Zählern. In der Hoffnung auf einen Wirtschaftsaufschwung und eine Eindämmung der Corona-Pandemie deckten sich Anleger mit Aktien ein.

Die Aussicht auf einen Sieg der Demokraten im Rennen um die Senatssitze für den Bundesstaat Georgia und die damit verbundene Erwartung weiterer Hilfen für die gebeutelte Wirtschaft in der Corona-Pandemie wirkt an den Börsen unverändert als Treiber der Aktienkäufe. Denn mit einem Sieg im Senatsrennen könnten die Demokraten um den künftigen Präsidenten Joe Biden erst einmal deutlich mehr Spielräume beim Regieren haben. Das wird in Deutschland wesentlich positiver gesehen als in Amerika.

In den ersten Januartagen 2021 hat der deutsche Leitindex inklusive des Anstiegs heute um gut zwei Prozent zugelegt. Am 30. Dezember, dem letzten Handelstag 2020, lag der Dax zum Schluss bei 13 718,78 Punkten. Die Corona-Krise hatte den deutschen Leitindex im März bis auf 8255 Punkte absacken lassen, ein Rückgang um 40 Prozent. Enorme Geldspritzen der Notenbanken und Regierungen für die unter Lockdowns leidende Wirtschaft brachten die Wende. Mit dem Ende der meisten Corona-Beschränkungen im Sommer ging es wirtschaftlich vielerorts wieder bergauf. Dabei half vor allem die Erholung in China, dem Land, in dem das Coronavirus zuerst aufgetaucht war.

DAX ® -- -- (--) Lang & Schwarz Xetra Citigroup BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Am Donnerstag kletterten auch M-Dax und S-Dax, die Indizes für mittelgroße und kleinere Unternehmen, auf Höchststände. Auftrieb gaben vor allem die Ankündigung zusätzlicher Staatsausgaben durch Joe Biden. Zudem halfen starke Auftragseingänge für die deutsche Industrie im November sowie die gestrige Zulassung eines zweiten Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union.