Hoffnung auf Zinssenkungen : Dax schafft im Feiertagshandel neues Jahreshoch

Hinweise auf mögliche Leitzinssenkungen in Amerika und Europa haben den Dax am Donnerstag auf einen neuen Höchststand seit September getragen. Die Zentralbank in Norwegen handelt gegen den Trend.

Die laufende Zinsrally hat den Dax am Donnerstag im Feiertagshandel mit 12.438 Punkten auf einen neuen Höchststand seit September vergangenen Jahres getragen. Nach der Europäischen Zentralbank am Dienstag hatte nun auch die Fed in Amerika die Anlegerhoffnungen auf neue Zinssenkungen untermauert. Der Dax quittierte dies zuletzt noch mit einem Plus von 0,97 Prozent auf 12.428,21 Punkte. Seit den Signalen des EZB-Präsidenten Mario Draghi vor zwei Tagen schoss er damit um 3,7 Prozent nach oben.

Die Fed dürfte nun im Juli mit der Lockerung beginnen und sie immer schneller ausweiten, sollten sich die Wirtschaftsdaten im aktuellen Tempo eintrüben, erklärte Salman Ahmed, Investmentstratege der Vermögensverwaltung der Schweizer Privatbank Lombard Odier IM. Gemeinsam mit der EZB öffnen nun die zwei wichtigsten Notenbanken wieder die Geldschleusen, was die Anleiherenditen auf breiter Front unter Druck halten dürfte, bis die Inflation anzieht.

Damit sind Aktien bei den Anlegern zunächst erste Wahl. Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank erinnert nach den Notenbankhighlights aber bereits an das G20-Treffen Ende des Monats mit dem erwarteten Zusammentreffen der Handelskonflikt-Gegner, dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und seinem chinesischen Pendant Xi Jinping. „Es bleibt also auch an den Börsen weiter heiß“, so Lipkow.

Banken sind die Verlierer

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, gewann an Fronleichnam 1,13 Prozent auf 25 792,94 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte 0,85 Prozent zu.

Die Aktien des Dialysespezialisten FMC gehörten nach einer Empfehlung der britischen Barclays Bank mit plus 2 Prozent zu den Dax-Favoriten. Die Sorgen am Markt über die Nachhaltigkeit des Wachstums seien wohl übertrieben, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel. SAP gewannen nach guten Geschäftszahlen des Wettbewerbers Oracle 1,8 Prozent und schafften ein weiteres Rekordhoch.

Im MDax schossen die Papiere des Essenslieferanten Delivery Hero nach Aufstockung ihrer Umsatzziele zeitweise um fast 16 Prozent nach oben, wovon aktuell knapp 10 Prozent verblieben. Rocket Internet kletterten um rund 7 Prozent. Der Internet-Investor Oliver Samwer arbeitet laut einem Bericht des „Manager Magazin“ an einem Plan zum Rückzug seiner Start-up-Holding.

Es gab in der Zinseuphorie aber auch Verlierer – allen voran Bankaktien, die bei Niedrigzinsen unter schwachen Erträgen leiden. Papiere der Deutschen Bank sanken als schwächster Dax-Wert gut ein Prozent, auch weil neuer rechtlicher Ärger in den Vereinigten Staaten droht. Die amerikanischen Justizbehörden gehen der „New York Times“ zufolge einem Verdacht wegen möglicher Verstöße gegen Anti-Geldwäschegesetze nach. Commerzbank sanken um 2 Prozent.

Auch die zuletzt unter politischen Druck geratenen Immobilienwerte laufen weiter hinterher. Analyst Jonathan Kownator von der Investmentbank Goldman Sachs kappte angesichts des in Berlin drohenden Mietdeckels seine Kursziele und strich zudem Vonovia von der Favoritenliste. Der Experte sieht ein gewisses Risiko für ähnliche Debatten auf nationaler Ebene. Vonovia verloren im Dax gut ein halbes Prozent.

Die Zentralbank Norwegens setzt indes im Gegensatz zu anderen Notenbanken ihren geldpolitischen Straffungskurs fort. Ihr wichtigster Leitzins steige um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent, teilte die Norges Bank am Donnerstag in Oslo mit. Der Schritt wurde von Analysten weitgehend erwartet, da die Notenbank ihn seit längerem signalisiert hatte.

Notenbankchef Oystein Olsen stellt sogar weitere Zinsanhebungen im laufenden Jahr in Aussicht. „Im Jahr 2019 werden die Zinsen sehr wahrscheinlich weiter steigen“, heißt es in einem Statement. 2020 könnten sie sogar noch etwas schneller steigen als bisher erwartet. Die Notenbank verweist auf das solide Wirtschaftswachstum in Norwegen. Zudem sei der Inflationstrend etwas zu stark. Auf der anderen Seite sorgten die Handelskonflikte für weltweite Unsicherheit.