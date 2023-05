Die insgesamt (etwas) verbesserte Lage bei den Inflationsdaten, die Diskussion über eine mögliche Pause – oder sogar ein Ende – des derzeitigen Zinserhöhungszyklus der wichtigen Notenbanken, die Entspannung an den Öl- und Gasmärkten und die etwas besser als erwartet ausgefallene Berichtssaison (für das erste Quartal 2023) der Unternehmen haben für eine Fortsetzung der mittelfristigen Aufwärtstrends in vielen europäischen Standardwerte-Indizes gesorgt. Hierbei wurde die Diskussion um die US-Schuldengrenze als aktueller Unsicherheitsfaktor (bisher) an den Aktienmärkten nicht in einem reduzierten Kursniveau verarbeitet

Auch der Dax ist innerhalb seines intakten Haussetrends bis an die Widerstandszone im Umfeld der alten Allzeithochs um 16.300 (stammt aus dem Jahr 2021) gelaufen. Hierbei weist die Dax-Marktbreite zurzeit ein ansprechendes Gesamtbild auf. Positiv – aus technischer Sicht – ist die Situation, dass sich drei Indexschwergewichte aus den Top 5 des Index – SAP, Siemens und Airbus – als technische Zugpferde des Kursaufschwungs präsentieren. Bei diesen Titeln deuten sich höhere mittelfristige technische Kursziele an.