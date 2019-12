Prognose für 2020 : Dax nimmt Kurs auf ein Rekordjahr

Das überdurchschnittlich erfreuliche Börsenjahr 2019 scheint den Optimismus der Marktauguren für das kommende Jahr zu bremsen. Zwar hatten sich diese vor zwölf Monaten – nach dem Verlustjahr 2018 – schon auffallend zuversichtlich gezeigt und dem Dax in einer Umfrage der F.A.Z. im Durchschnitt einen Anstieg um 13 Prozent zugetraut. Doch tatsächlich hat sich der deutsche Auswahlindex seit Jahresbeginn mit einem Plus von 26 Prozent doppelt so gut entwickelt – trotz des nicht ganz einfachen Umfelds.

Nun trauen die Analysten der rund zwei Dutzend befragten Banken, Fondsgesellschaften und Versicherer dem Dax für das Jahr 2020 im Durchschnitt einen Anstieg um 4 Prozent zu. Fast alle gehen davon aus, dass der Dax seinen alten Rekord brechen wird. Derzeit fehlen ihm noch 260 Punkte zum Allzeithoch von 13.597 Punkten aus dem Januar 2018. Trifft die höchste Prognose der Umfrage von 14.500 Punkten zu, käme dies einem Indexplus von 9 Prozent gleich. Die tiefste Vorhersage liegt 2500 Punkte niedriger und würde Kursverluste bedeuten.

Politik beruhigt den Markt

Weniger zuversichtlich sind die Institute für den Euro Stoxx 50. Hier sagen sie im Durchschnitt nur ein Plus von 1 Prozent vorher. Auch dieser Index hat seit Jahresanfang rund ein Viertel an Wert gewonnen. Für den amerikanischen Dow-Jones-Index ergibt die Umfrage im Durchschnitt ein Plus von 1 Prozent, für den Nasdaq Composite eines von 2 Prozent. Während die Standardtitel im Dow im Jahr 2019 um ein Fünftel zugelegt haben, liegen die Technologieaktien gut ein Drittel im Plus.

Der durchschnittlichen Dax-Prognose besonders nah kommt der Chefvolkswirt der ING Deutschland, Carsten Brzeski. „Zum Jahresende waren die Finanzmärkte durch Meldungen über eine Vereinbarung im Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie mit etwas mehr Klarheit rund um den Brexit fast euphorisch“, sagt Brzeski. Für die Realwirtschaft werde es nun aber schwierig, diesem Vertrauensvorschuss gerecht zu werden. Zudem lauerten negative Überraschungen beim Brexit und im Handelskonflikt. Die Märkte könnten in der ersten Jahreshälfte daher zunächst Gewinne einbüßen. Erst wenn die Weltwirtschaft in der zweiten Jahreshälfte wieder anziehe und Notenbanken den Kurs der lockeren Geldpolitik bestätigten, sollten Aktienindizes wieder Rekorde brechen können.

Dividendenrendite ist interessant

Mit einer Dax-Prognose von 14.000 Punkten liegt auch die Raiffeisen Bank International im Mittelfeld der Umfrage. Trotz der beeindruckenden Kursrally sieht Manuel Schleifer, Finanzanalyst des österreichischen Instituts, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Das Tauwetter zwischen Amerika und China sei aber nur ein erster Schritt in die richtige Richtung, ein Ende des Handelskonflikts sei noch nicht in Sicht. Weniger Unsicherheiten bezüglich des Dauerthemas Brexit und die vermutete Bodenbildung der weltweiten Industriekonjunktur stützen seine optimistische Haltung – der Großteil der Wirtschaft befinde sich ohnehin noch auf Wachstumskurs. Die für 2020 in Europa erwartete durchschnittliche Dividendenrendite liege mit 3,5 Prozent deutlich über jener vergleichbarer amerikanischer Indizes, sagt Schleifer. Die Unternehmensgewinne sollten nach kurzer Schwächephase im Jahr 2020 wieder um einen zweistelligen Prozentsatz wachsen. Insofern sollten sich europäische Aktien solide entwickeln können.