Börse in Frankfurt : Nach dem Rekord legt der Dax eine Pause ein

Es gibt Kursverluste an den Börsen, weil die Delta-Variante die Hoffnung für eine schnelle wirtschaftliche Erholung in China bremst. Auch die Situation in Afghanistan sorgt für Unsicherheit.

Die 16 .000 Punkte für den Dax und ein Rekordhoch sind am Freitag erreicht worden – nun legt der Index eine Verschnaufpause ein. Zum Wochenauftakt ging es für den Dax dann am Montag zeitweise um 0,7 Prozent auf 15. 870 Punkte nach unten. Die Gründe dafür sahen Analysten vor allem in Asien. Denn China präsentierte überraschend schwache Wirtschaftsdaten. Sowohl die Kauffreude der Verbraucher als auch die Industrieproduktion nahmen im Juli messbar ab. Das liegt wohl immer noch an den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Jochen Stranzl von CMC Markets hat auch wenig Hoffnung, dass sich das zeitnah ändern dürfte: „Da die Infektionen weiter zunehmen, dürfte auch die Wachstumsdynamik in den kommenden Wochen weiter nachlassen.“

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das setzt auch die Rohstoffpreise im breiten Markt unter Druck. Beispielhaft zu nennen wäre der Rohölpreis. Läuft es in der chinesischen Volkswirtschaft nicht rund, wird weniger Öl nachgefragt. Ganz konkret haben die chinesischen Raffinerien angesichts der hohen Lagerstände und der damit verbundenen niedrigen Gewinne ihre Produktion gedrosselt. Die Rohölverarbeitung fiel damit im Juli auf den niedrigsten Wert seit Mai 2020. Das wiederum sorgt für ein Überangebot und damit zu sinkenden Ölpreisen. So verbilligte sich Rohöl der Nordseesorte Brent am Montag um 1,7 Prozent auf 69,41 Dollar. Dementsprechend verlor auch der europäische Branchenindex für die Ölindustrie. Anleger in Deutschland setzten in diesem schwächeren Umfeld daher auf eher defensive Titel.

Nur eine sehr geringe Rolle an den Märkten spielt dagegen die Lage in Afghanistan. Es ist zynisch, aber die humanitäre Katastrophe, die sich dort im Moment abspielt, hat für die Weltwirtschaft keine Bedeutung. Es hieß aber, dass man an der Börse die damit verbundenen Unsicherheiten im Blick behalte.

Diese Themenmelange in Verbindung mit den nachlassenden Inflationssorgen haben die Rendite für die zehnjährige amerikanische Staatsanleihe am Montag auf bis zu 1,245 Prozent gedrückt. Am Donnerstag hatte sie noch bei 1,375 Prozent gelegen. Der Renditerückgang geht einher mit steigenden Anleihekursen. Diese sind Folge einer höheren Vorsicht der Anleger, die vermehrt Geld in die im Vergleich zu Aktien wertstabileren Staatsanleihen umschichten. Bundesanleihen waren ebenfalls gefragt, auch wenn die Kursgewinne nicht so deutlich ausfielen wie die der amerikanischen Titel. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug am Montag im Tief minus 0,482 Prozent nach minus 0,441 Prozent am Freitag.

DZ-Bank-Analyst René Albrecht führt die Vorsicht der Anleger auch auf die Einnahme der afghanischen Hauptstadt durch die radikalislamischen Taliban sowie die steigende Besorgnis über die Covid-Pandemie in Asien zurück. Auslöser für den Rückgang der amerikanischen Rendite war seiner Ansicht nach am Freitag der Index der Universität Michigan für das Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten. Dieser gilt als Frühindikator für die amerikanische Konjunktur und fiel am schwächsten seit dem Jahr 2011 aus. Das beeinflusst auch die Diskussion in der amerikanischen Notenbank über die Drosselung der Anleihekäufe von derzeit noch 120 Milliarden Dollar monatlich.

Nach dem zuletzt guten Arbeitsmarktbericht mehren sich die Stimmen, noch weitere Berichte abzuwarten, bevor über eine Reduzierung der Anleihekäufe entschieden wird. Erst dann lässt sich nach Ansicht von Neel Kashkari, Präsident der Minneapolis Fed, erkennen, ob die konjunkturelle Erholung weit genug fortgeschritten ist. Ziel sei es, den Arbeitsmarkt in die Lage vor Ausbruch der Pandemie zu bringen. Weitere Rückschlüsse in dem Bereich erhoffen sich die Investoren von den Protokollen der Juli-Sitzung der amerikanischen Notenbank Fed, die in dieser Woche veröffentlicht werden.

Die Aussicht, dass die geldpolitische Unterstützung auch in den Vereinigten Staaten vorerst nicht zurückgefahren wird, hat nicht nur die Renditen am Anleihemarkt gedrückt, sondern auch dem Euro etwas Verschnaufpause verschafft. Am Montag pendelte er um die Marke von 1,18 Dollar und damit etwas höher als in der Vorwoche.