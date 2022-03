Markttechnik : Vorsicht vor der Bärenmarktrally

Die Erleichterung war auf dem „Investment Summit“ der Fondsgesellschaft Gané am Mittwoch mit Händen zu greifen. Ein großes Plus des Dax nach der jüngsten Verluststrecke sorgte für Erleichterung. Es war mit 1016,42 Punkten der absolut größte tägliche Anstieg des Index und mit 7,92 Prozent auf relativer Basis immerhin der sechstgrößte seit 1967.

Marktbeobachter sind indes weniger optimistisch. Ermutigende Nachrichten in puncto Ukrainekrieg hätten das Kursfeuerwerk ausgelöst, schreibt Stefan Kreuzkamp, Chefanlagestratege der Fondsgesellschaft DWS. Allerdings will man nicht jetzt schon auf ein rasches Ende des Konflikts setzen. Das gesamte Ausmaß an Schäden sei noch nicht absehbar, die Kämpfe tobten unvermindert weiter, und darüber hinaus bleibe man hinsichtlich der Aufrichtigkeit der Verhandlungsbereitschaft Putins skeptisch. Und immer wieder fällt das Wort von der Bärenmarktrally, also einem starken Kursanstieg in einer Phase, in der die Kurse ansonsten fallen.

Diese Bärenmarktrallys sind häufig und gehören gleichsam zu einem Bärenmarkt dazu. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass diese stark ausfallen. Immerhin 27 der 50 größten Anstiege des Dax an einem Tag erfolgten in solchen Baisse-Phasen, von den größten zehn sogar acht. Drei davon fallen in die Finanzkrise: Im Oktober und November 2008 stieg der Dax an immerhin drei Tagen um mehr als 10 Prozent. Aber auch von den verbleibenden 22 Rekord-Anstiegen stehen viele im Zusammenhang mit einem Bärenmarkt. Immerhin elf davon ereigneten sich weniger als vier Wochen nach dem Ende eines Bärenmarktes.

Daraus lässt sich folgern, dass rekordverdächtige Tagesrallys fast immer das Ende eines Bärenmarktes signalisieren – nur handelt es sich in sieben von zehn Fällen um Fehlsignale. Psychologisch ist das leicht erklärbar, denn welcher Anleger fühlt sich in einem Bärenmarkt schon wohl? Vielmehr wird stets gehofft, dass dieser sein Ende findet, und nach Anzeichen dafür Ausschau gehalten – in der Mehrheit scheint der Wunsch Vater des Gedankens zu sein.

Wie trügerisch hohe Kursgewinne eines Tages sein können, zeigte sich nicht zuletzt in der Zeit der Technologiebaisse. Immerhin zwölf der 50 größten Kursanstiege gab es zwischen September 2001 und November 2002. Am Ende stand der Dax zwar knapp 12 Prozent tiefer als am Anfang. Acht dieser zwölf Kursanstiege ereigneten sich zwischen Juli und Oktober 2002. In diesem Zeitraum fiel der Dax um 30 Prozent.

Die Bilanz der Folgezeiten von Tagesrallys ist durchwachsen. Im Mittel stand der Dax 30 Tage danach um 0,7 und 90 Tage danach um 1,9 höher als am Rekordtag. Doch die Streuung ist breit: Auf 30 Tage gesehen, liegen die Ergebnisse zwischen plus und minus 25 Prozent, auf 90 Tage zwischen minus 31 und plus 41 Prozent, wobei sich Kursgewinne und Kursverluste ziemlich genau die Waage halten. Handelte es sich um eine Bärenmarktrally, lagen die Kurse im Durchschnitt nach 30 Tagen 4,6 Prozent und 90 Tage später 11,2 Prozent unter dem Niveau des Rekordtags.

Wo sich nun der vergangene Mittwoch einordnen wird, das wird man erst in der Rückschau wissen. Die aktuell vor allem geopolitisch unsichere Lage mahnt indes zur Vorsicht. Am Donnerstag ging es auch schon wieder deutlich nach unten, weil Hoffnungen des Mittwochs frus­triert wurden. Der S&P-500-Index verzeichnete am Mittwoch nach Punkten zwar den zehntstärksten Anstieg seit 1928. Doch reichte das Plus von 2,57 Prozent nur für Platz 426. Der amerikanische Aktienmarkt hat bisher auch deutlich weniger verloren als der europäische.