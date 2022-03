Aktualisiert am

Warum der Dax wieder an Wert verliert

Weniger Zuversicht : Warum der Dax wieder an Wert verliert

Nach den deutlichen Kursgewinnen des Vortages fällt der Dax wieder an der Börse. Neben den ernüchternden Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau hat das auch mit der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank zu tun.

Deutsche Börse in Frankfurt Bild: Huebner

Nach dem rasanten Kursanstieg vom Vortag hat die Anleger am Donnerstag der Mut verlassen. Der deutsche Leitindex verlor zu Handelsbeginn zunächst ein Prozent an Wert. Die Kursverluste weiteten sich im Handelsverlauf aber aus, als sich die Nachrichtenlage verschlechterte. Der Dax fiel am Nachmittag zeitweise um 3,7 Prozent auf 13.342 Punkte. Später betrug das Minus 3 Prozent. Die deutschen Nebenwerte im M-Dax verloren 1,9 Prozent auf 29.480 Punkte. Zeitweise waren auch hier die Einbußen höher. Der Euro-Stoxx-50 gab 3 Prozent auf 3652 Punkte nach.

Am Mittwoch hatte der Dax noch knapp 8 Prozent zugelegt, weil Anleger auf eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine spekuliert hatten. In den USA hatte der Dow Jones 2 Prozent auf 33.286 Punkte gewonnen. Einige Analysten warnten schon vor einer „Bärenmarktrally“. Der marktbreite S&P 500 hatte 2,6 Prozent auf 4278 Punkte zugelegt.

DAX ® -- -- (--) Lang & Schwarz Xetra Citibank BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Delivery Hero und Adidas verlieren

Mit Spannung erwarteten die Anleger daher am Donnerstag die Ergebnisse des Treffens der Außenminister Russlands und der Ukraine in Antalya. Für Enttäuschung sorgte dann, dass es bei dem Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow nach den Worten des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba keine Fortschritte hinsichtlich einer Waffenruhe gegeben hat. Etwas Hoffnung machte aber, dass sich die russische wie auch die ukrainische Seite bereit zeigten, die Gespräche fortzusetzen. „Die Hoffnung auf Frieden lebt“, sagte Thomas Altmann von QC Partners: „Seit die Ukraine erhöhte Gesprächs- und Kompromissbereitschaft erklärt hat, sind die Chancen auf Frieden etwas größer geworden.“

Neben der Ukraine stand aber auch die EZB im Fokus. Die Währungshüter mussten ihren Zinskurs abstecken und sehen sich wegen des Militärkonflikts mit neuen Gefahren für die Wirtschaft im Euroraum konfrontiert. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine heizt zudem die Inflation weiter an, da Öl- und Gas-Preise im Zuge des Konflikts rasant gestiegen sind. Nach der Bekanntgabe der EZB am Nachmittag, den Leitzins im Euroraum vorerst weiterhin bei null Prozent zu belassen, ihn aber dann schrittweise anzuheben, verstärkten sich die Kursverluste noch. Die Risiken für den Wachstumsausblick und eine weiter steigende Inflation seien substantiell gestiegen.

Mehr zum Thema 1/

Zu den größten Verlierern im Dax zählten die Aktien von Delivery Hero, die nach den deutlichen Gewinnen am Vortag zeitweise 6 Prozent abgaben. Auch die Aktien von Adidas standen nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag und der Veröffentlichung einiger Analystenkommentare mit einem Minus von 5 Prozent unter Druck. BMW rutschte trotz eines höheren Gewinns im vergangenen Jahr um bis zu 7,8 Prozent auf 70 Euro ab und hielt damit die rote Laterne im Dax. Die Anleger hätten bereits mit einem guten Ergebnis gerechnet, begründete ein Händler den Kursrutsch. Der europäische Autoindex gab fast fünf Prozent nach. Im Dax notierten Mercedes Benz, Volkswagen und Continental zwischen 5,9 und 5,3 Prozent schwächer.

Im MDax ging es für Hugo Boss trotz eines angepeilten Rekordumsatzes in diesem Jahr um rund 8 Prozent bergab. Der Modekonzern enttäuschte laut Börsianern mit seinem Ausblick und der Dividende. Die Aktien verloren mehr als acht Prozent. Zugegriffen haben Anleger dagegen bei den Aktien von K+S, die sich um sechs Prozent verteuerten. Der Salz- und Düngemittelhersteller bekräftigte trotz des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Unsicherheiten für die Agrarmärkte seine Jahresziele. Zudem zieht K+S nach dem Verkauf seines amerikanischen Salzgeschäfts auch eine Trennung von seinen übrigen Salzaktivitäten in Betracht.