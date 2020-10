Kursrutsch an der Börse : Corona-Rekord bremst Autoaktien aus

Die Rekord-Corona-Infektionszahlen vom Robert-Koch-Institut haben am Donnerstagmorgen am deutschen Aktienmarkt für schlechte Stimmung gesorgt. Der Aktienindex Dax verlor mehr als 2,5 Prozent auf weniger als 12.700 Punkte, das ist der tiefste Wert seit zehn Tagen. Nach zwei Stunden Handel gab es unter den 30 Dax-Werten keinen Kursgewinner, dafür umso deutlichere Verlierer. Und die kamen aus einer Branche: dem Automobilsektor.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Das erscheint durchaus logisch, denn sollten die Corona-Zahlen weiter steigen, könnte es zu einem zweiten Lockdown kommen. Vor allem aber dürften die viel kritisierten Beherbergungsverbote eher nicht verschwinden. Damit würden die Bürger an Mobilitätsfreiheit einbüßen und am Ende vielleicht weniger oder gar kein Auto mehr fahren, so vermutlich das Kalkül mancher Börsianer.

Nicht ganz zufällig waren unter den drei Dax-Autoaktien Daimler, BMW und Volkswagen, die Kursverluste von VW mit rund 4 Prozent am deutlichsten. Denn neben der Belastung der Branche durch Corona hat Volkswagen noch ein individuelles Problem: Die Tochtergesellschaft Traton kommt mit der geplanten Übernahme des Truckherstellers Navistar derzeit nicht voran.

VW hat noch ein eigenes Problem

Traton hatte sein Angebot vor kurzem auf 43 Dollar je Navistar-Aktie aufgestockt. Dieses Angebot laufe nur noch bis Freitag 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit, teilte der deutsche Konzern mit und versucht so, den Navistar-Verwaltungsrat unter Zustimmungsdruck zu setzen. Doch die Anleger gehen offenbar zunehmend von einem Scheitern der Transaktion aus. Darauf deutet zumindest die heftige Reaktion der Navistar-Aktie, deren Kurs am Mittwoch 18 Prozent verlor.

Luftfahrt weiterer Verlierer

Auch im M-Dax gab es nach zwei Stunden Handel am Donnerstag keinen Kursgewinner unter den 50 deutschen Nebenwerten. Aber auch hier lässt sich zwischen der Corona-Verschärfung und dem größten Kursverlierer im M-Dax – mit rund 2 Prozent die Airbus-Aktie – ein Zusammenhang herstellen. Und das, obwohl der Flugzeughersteller Airbus mit dem Zulieferer Elring-Klinger ein Gemeinschaftsunternehmen gründet, das Brennstoffzellen für die Luftfahrt entwickeln soll. Das sollte eigentlich eine gute Nachricht für die Börse sein. Die Aktie von Elring-Klinger kletterte auch kräftig um 15 Prozent.

Doch für Airbus wollten die Anleger offenbar nicht zu weit in die Zukunft schauen. Sie wissen, dass die Corona-Zahlen in fast allen anderen Ländern noch höher sind als in Deutschland und mutmaßen, dass zumindest in nächster Zeit weniger geflogen wird und weniger Flugzeuge bestellt werden. Dieser Gedankengang lässt die Kursverluste von Airbus nicht willkürlich, sondern sogar nachvollziehbar werden.

Dazu passt auch die Nachricht, dass die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines im dritten Quartal 2020 78 Prozent ihres Umsatzes aus dem Quartal 2019 verloren hat. Kein Wunder, dass ein Quartalsverlust von 1,8 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro) anfiel. Auf diesen nicht unerwarteten Verlust hatten die Anleger am Mittwochabend in New York allerdings noch gelassen reagiert, der Kurs der United-Aktie schloss 1 Prozent höher. Aber mit dieser Gelassenheit war es an Europas Börsen am Donnerstagvormittag dann vorbei.

