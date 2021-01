Staatsschulden : Das Schuldenparadoxon – Fakt oder Fiktion?

Die Schuldenuhr am Gebäude des Bundes der Steuerzahler in Berlin im Oktober Bild: dpa

Da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich: Sparsamkeit und solides Haushaltsgebaren sind out, Schulden sind hip. Von der schwarzen Null zum großen Wumms – die schwäbische Hausfrau hat als Vorbild ausgedient. Wurden Regierende in der Vergangenheit von Ökonomen meist zu einer zurückhaltenden Ausgabenpolitik ermahnt, so ist es jetzt andersherum. Bereits in der Vor-Covid-Zeit wurde die in Deutschland grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse – das Primat eines konjunkturbereinigt ausgeglichenen Haushaltes – zunehmend in Frage gestellt. Und aktuell fordern viele Wirtschaftswissenschaftler trotz bereits atemberaubender Fiskalpakete kein Nachlassen der staatlichen Unterstützungszahlungen. Hierbei beziehen sie sich oft auf Artikel 115 des Grundgesetzes, der Kreditlimits in außergewöhnlichen Notsituationen außer Kraft setzt. Es schleicht sich jedoch der Verdacht ein, dass es eigentlich um die unwiderrufliche Abschaffung der Fiskalregeln geht. Hinweise auf eine Endlichkeit der zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen aus Regierungskreisen verhallen da nahezu unerhört.

Diesen Sinneswandel ermöglicht hat die finanzielle Repression. Das Null- und Negativzins-Regime erweckt bei vielen die gefährliche Illusion, Schulden seien umsonst. Mehr noch, sie werden kognitiv dissonant als Geschenk wahrgenommen. Das äußerst simplifizierte Beispiel einer Staatsanleihe mit 100 Jahren Laufzeit und einem Kupon von minus 1 Prozent veranschaulicht die theoretische Denke am besten: Die Refinanzierung läuft in diesem Fall quasi automatisch, die Negativzinsakkumulation ergibt letztlich die Tilgung. Das ist Modern Monetary Theory (MMT) in Reinkultur: eine zeitgemäße Weiterentwicklung des alten – aber in der Praxis nie bewiesenen – keynesianischen Schuldenparadoxons, dem zufolge man mit Ausgabenprogrammen aus seiner Verschuldung herauswachsen kann.

Wohl auch deshalb sind die Finanzmärkte bislang sehr entspannt geblieben angesichts der zweiten Phase weltweit massiv steigender Staatsschuldenquoten in diesem Jahrtausend. Weder haben sich die Langfristzinsen signifikant erhöht, noch haben sich die Zinsunterschiede zwischen den einzelnen Ländern ähnlich ausgeweitet, wie es in der Vergangenheit in Krisenzeiten zu beobachten war.

Gemeinsame Haftung

In Europa dürfte hierzu beigetragen haben, dass das EU-Rettungspaket „Next Generation EU“ erstmals eine gemeinschaftliche Schuldenaufnahme mittels sogenannter Corona-Bonds vorsieht. Diese gemeinsame Haftung verleitet die Marktteilnehmer möglicherweise, hinsichtlich der Bonität der einzelnen Länder keine allzu große Differenzierung mehr vorzunehmen. Gleichzeitig ist die Europäische Zentralbank in den letzten Jahren zu einer Art Zinsstrukturkurvensteuerung übergegangen: Sie organisiert einen geordneten Verlauf der Zinsdifferenzen innerhalb der Euro-Rentenmärkte. Diese Interventionen erinnern schon ein wenig an das Europäische Währungssystem in den 1990er Jahren.