Devisenmarkt : Das Pfund erreicht neue Tiefstände

Der Kurs des britischen Pfunds fällt weiter. Gegen den Dollar ist es so billig wie seit 34 Jahren nicht mehr. Gegen den Euro erholt es sich allerdings wieder etwas.

Der Kurs des britischen Pfunds hat am Montagmorgen wegen der Sorgen um die Folgen eines ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der EU mit 1,0724 Euro zeitweilig den tiefsten Stand seit dem Herbst 2009 erreicht. Damit rückt auch das Rekordtief von 1,0200 Euro aus dem Krisenjahr 2008 immer näher. Noch deutlich ist der Wertverfall gegenüber dem amerikanischen Dollar. Bei 1,2065 Dollar für das Pfund notiert dies aktuell auf dem tiefsten Stand seit mehr als 34 Jahren. Am Freitag war das Pfund nach den Wachstumsdaten für das zweite Quartal ins Rutschen gekommen.

Ein weiterer Schlag war am Morgen der Bericht eines renommierten Forschungsinstituts, das zu dem Schluss gekommen war, dass das Parlament einen ungeregelten Brexit letztlich nicht werden aufhalten können.

Während aber das Pfund seine Tiefstände gegen den Dollar beibehält, konnte es gegen den Euro wieder Boden gutmachen. Aktuell werden wieder knapp 1,08 Euro für das Pfund bezahlt. Genannt werden zwei Gründe: Zum einen gibt es einen Bericht der „Times“, wonach eine Parlamentsinitiative Premierminister Boris Johnson zwingen will, den für den 31. Oktober festgelegten Austrittstermin zu verschieben. Marshall Gittler, Chefstratege beim Währungshändler ACLS Global hält dies aber für wenig erfolgversprechend. Zum anderen drückt die Situation in Italien auf den Kurs des Euro, wohingegen die Pfund-Nachfrage in London derzeit beständig sei.

Dennoch ist der Pessimismus für das Pfund deutlich zu spüren. In dieser Woche stehen noch Inflations- und Arbeitsmarktdaten an. Weitere Enttäuschungen könnten die wirtschaftlichen Risiken des Brexits wieder in den Vordergrund rücken lassen, sagte Valentin Marinov, Leiter der G10-Währungsabteilung bei der Credit Agricole der Nachrichtenagentur Bloomberg. Positive Überraschungen würden dem Pfund wohl auch nur kurzfristig etwas Luft verschaffen.

