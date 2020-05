Steigende Kurse trotz Krise : Das Börsenvirus

Die Wirtschaft liegt noch am Boden, doch die Kurse an der Börse steigen und steigen. Kann die Wette auf die bessere Zukunft aufgehen?

Nicht nur am Mainufer, sondern auch an der Frankfurter Börse herrscht frühlingshafter Optimismus. Bild: Lando Hass

Heiter ist die Stimmung am Frankfurter Mainufer an diesem Donnerstagabend, Sonnenschein und milde Frühlingsluft bieten auch Grund dazu. Die vor wenigen Stunden vermeldeten 40 Millionen Arbeitslosen in Amerika und eine immer noch auch in Deutschland grassierende Pandemie wirken wie aus einer entfernten Galaxie. Junge Menschen säumen den Quai und trinken Wein. Aus Musikboxen tönt lauter Bass. Ein Investmentbanker, der im Übernahmegeschäft aktiv ist und sich an diesem Abend mit Freunden verabredet hat, sagt: „Wir haben wieder gut zu tun, die Krise ist vorbei.“

Auch an der Frankfurter Börse, nicht weit vom Main entfernt, herrscht frühlingshafter Optimismus. Die Arbeitsmarktzahlen aus den Vereinigten Staaten sorgen hier gegen Mittag durchaus für einen Dämpfer, aber zum Abend steht der Dax wieder im Plus. So wie schon all die Tage zuvor. Erst am Freitag gab es einen kleinen Dämpfer. Der deutsche Leitindex steuert dennoch hartnäckig auf die 12.000-Punkte-Marke zu, stieg innerhalb einer Woche um mehr als 5 Prozent. Von der Krisenstimmung aus dem März ist keine Spur mehr – seit dem Absturz hat der Index um 40 Prozent zugelegt.

Und die Realwirtschaft? Sie durchlebt nicht nur in Amerika ihre schwärzesten Stunden seit Jahrzehnten. Knapp 360.000 Menschen sind laut Johns-Hopkins-Universität dem Coronavirus bislang zum Opfer gefallen. Schätzungen gehen davon aus, dass im April mit rund vier Milliarden Menschen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung von Kontakt- oder Ausgangsbeschränkungen betroffen war. Die wirtschaftliche Normalität in weiter Ferne: Fabriken stehen still, Kaufhäuser, Kneipen und Strände sind verwaist. In den meisten Ländern dies- und jenseits des Atlantiks öffnen die Geschäfte in diesen Tagen erst nach und nach.

„Der Aktienmarkt lebt vom Prinzip Hoffnung“

Zwar deutet vieles darauf hin, dass nach China und anderen asiatischen Staaten auch Europas größte Volkswirtschaft Deutschland die Talsohle durchschritten hat. Doch der jüngste Anstieg von Indikatoren wie dem Ifo-Geschäftsklima in dieser Woche war bloß verbesserten Aussichten geschuldet. Dagegen stuften die befragten Unternehmen die gegenwärtige Geschäftslage noch einmal schlechter ein als im Vormonat. Ohne staatliche Hilfen wie das Kurzarbeitergeld hätte man schon längst reihenweise entlassen müssen, berichten Mittelständler und Konzerne.

Entsprechend finster sind die Prognosen. Schon früh war klar, dass die Corona-Krise Ausmaße wie die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre annehmen kann. Da der Lockdown länger dauerte als im März vermutet und die Pandemie vielerorts noch immer immense Schäden hinterlässt, sind die Schätzungen zuletzt noch weiter nach unten korrigiert worden. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet für die Industrieländer mittlerweile einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 6 Prozent für 2020 im Vergleich zum Vorjahr.

Man habe schlechte Daten erwartet und noch schlechtere bekommen, sagte IWF-Direktorin Kristalina Georgiewa vor wenigen Tagen sinngemäß. In Deutschland, das besonders stark vom Ausland abhängt, beträgt das prognostizierte Minus 7 Prozent. Und klar ist auch: Selbst die herberen minus 9 Prozent, die Banken wie Goldman Sachs oder das Institut der deutschen Wirtschaft neuerdings voraussagen, haben unterstellt, dass weitere Corona-Infektionswellen ausbleiben.