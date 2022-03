Indexzusammensetzung : Daimler Truck und Hannover Rück kommen in den Dax

Aktualisiert am

Daimler Truck und Hannover Rück kommen in den Dax

Die Aktien von Daimler Truck und von Hannover Rück werden vom 21. März an in den Dax aufgenommen. Wie die Deutsche Börse am späten Donnerstagabend mitteilte, werden sie dort die Papiere von Beiersdorf und Siemens Energy ersetzen.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Beide Aufnahmen erfolgen nach der Fast-Entry-Regel, wonach Unternehmen, die zu den wertvollsten 33 Börsenunternehmen in Deutschland gehören, in den Dax aufgenommen werden. Daimler Truck, die Lastwagensparte des Daimler-Konzerns, wurde erst im Dezember an die Börse gebracht. Mit einem Börsenwert von fast 20 Milliarden Euro konnte sich die Daimler-Gesellschaft aber sogleich für den Dax qualifizieren.

Deutlich knapper war das Rennen für Hannover Rück, die gerade so den benötigten 33. Rang erreichten. Hannover Rück hatte dem Dax 2009 schon einmal für sechs Monate angehört. Beiersdorf steigt nun nach weniger als fünf Monaten wieder aus dem Dax ab. Siemens Energy, die Kraftwerkssparte des Siemens-Konzerns, hielt sich knapp ein Jahr im Dax.

Delivery Hero konnten den Dax-Verbleib trotz heftigen Kursrückgangs knapp sichern. Im M-Dax ersetzen RTL, Sixt und Siltronic die Aktien von Compugroup, Hella und Auto1. Im Tec-Dax werden die Aktien von Verbio aufgenommen, die Titel von SMA Solar müssen weichen. In den S-Dax kommt Adesso für die Global Fashion Group.