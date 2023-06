Die Aktien von CTS Eventim haben am Montag schwer unter Gewinnmitnahmen gelitten. Ihrem Rekord zuletzt nahe gekommen, starteten sie zunächst schwach in den Tag und weiteten dann ihre Kursverluste im Handelsverlauf auf am Nachmittag ein Minus von mehr als 10 Prozent auf 63,50 Euro aus. Als Auslöser galt am Markt, dass sich der TV-Satiriker Jan Böhmermann am Freitagabend in seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ unter anderem mit der Marktposition und Gebührenpolitik des Event-Vermarkters und Tickethändlers beschäftigt hat.

Den deutlichen Rückschlag gab es nun, nachdem der Kurs am Freitag mit 71,70 Euro weiter in Richtung Rekordhoch gestiegen war. Die Bestmarke stammt mit 72,68 Euro aus dem November des Jahres 2021. Nach diesem Höchstwert war es im Oktober 2022 noch einmal abwärts bis nah an die 40-Euro-Marke gegangen. Seither hat der Kurs in der Spitze um knapp 80 Prozent zugelegt, denn die Geschäfte laufen nach der Corona-Pandemie wieder bestens.

Anfang 2020 hatte die Pandemie CTS Eventim voll erwischt. Während Lockdowns die Eventbranche über Monate lahmlegten, brach der Kurs von zuvor um die 60 Euro im März 2020 bis auf knapp 25 Euro ein. Eineinhalb Jahre hatte es anschließend gedauert, bis das Vorkrisenniveau zeitweise wieder klar überschritten wurde.

Anfang Juni hatte sich Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank noch positiv zur Aktie geäußert, indem er das Kursziel geringfügig auf 85 Euro erhöhte. Damit würde er ihr ein klares Rekordhoch zutrauen. Er verwies damals auf die starken Quartalszahlen von CTS und die enorme Nachfrage nach Live-Entertainment.