Formell ging es der UBS am Mittwoch in ihrer Hauptversammlung in Basel eigentlich nur darum, Rechenschaft über das vergangene Geschäftsjahr abzulegen. Doch Colm Kelleher, der Verwaltungsratspräsident der Schweizer Großbank, wusste natürlich, dass sich die Aktionäre allenfalls am Rande für den 2022 erzielten Reingewinn von 7,6 Milliarden Dollar interessieren würden. Also kam der Ire gleich zu Beginn seiner Ansprache auf den 19. März 2023 zu sprechen. An jenem Sonntag hatte die UBS angekündigt, den Rivalen Credit Suisse zu übernehmen.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz.



„Es war ein historischer Tag, von dem wir gehofft hatten, dass er nicht kommen würde. Dennoch stellt er einen wichtigen Wendepunkt dar, nicht nur für die UBS und die Credit Suisse (CS), sondern die ganze Schweiz und die Finanzbranche weltweit“, sagte Kelleher.