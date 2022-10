Schweizer Großbank : Credit Suisse baut radikal um

Credit Suisse - nicht nur in Zürich weithin im Blick: Schriftzug der Schweizer Großbank an einem Bürogebäude Bild: Reuters

Die Credit Suisse (CS) will sich mit einem radikalen Umbau und einer milliardenschweren Kapitalerhöhung aus dem Krisenmodus befreien. Die skandalgeplagte Schweizer Großbank spaltet das zuletzt hochdefizitäre Investmentbanking auf und fährt es deutlich zurück. Der Fokus soll fortan viel stärker auf der Vermögensverwaltung sowie auf dem Universalbankgeschäft im Schweizer Heimatmarkt liegen. Bis zum Jahr 2025 will die Bank die Kosten um 2,5 Milliarden Franken oder 15 Prozent auf 14,5 Milliarden Franken reduzieren. In der gleichen Zeit soll die Zahl der Mitarbeiter um 9000 auf 43.000 sinken. Kurzfristig werden 2700 Stellen gestrichen. Dies teilte die Bank am Donnerstag mit.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Der Umbau kommt die Bank teuer zu stehen. Der Vorstand unter Führung von Ulrich Körner veranschlagt die damit zusammenhängenden und bis Ende 2024 anfallenden Restrukturierungskosten und Abschreibungen auf 2,9 Milliarden Franken. Finanziert werden soll dies durch den Verkauf von Vermögenswerten und Beteiligungen, vor allem aber durch eine Kapitalerhöhung im Gesamtvolumen von 4 Milliarden Franken. Über Letztere war seit Monaten im Markt spekuliert worden. Dies drückte auf den Aktienkurs der CS, weil die Ausgabe neuer Aktien die Gewinnanteile der Altaktionäre stark verwässert. Außerdem stand die Frage im Raum, wer angesichts der zunehmend desolaten Lage der Bank überhaupt in diese investieren würde.

Arabische Investoren an Bord

Eine Antwort darauf lieferte die CS nun: Die Saudi National Bank (SNB Group) hat sich dazu verpflichtet, neue Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Franken zu zeichnen und so auf einen Kapitalanteil von bis zu 9,9 Prozent zu kommen. Die unter voller Kontrolle der saudischen Regierung stehende SNB Group ist die größte Bank Saudi-Arabiens. Die Credit Suisse hat mit der saudischen Olayan Group und der Qatar Holding, die jeweils rund 5 Prozent des Kapitals halten, bereits zwei große arabische Aktionäre an Bord.

Die Notwendigkeit einer Kapitalerhöhung ergibt sich zusätzlich daraus, dass die CS das dritte Quartal 2022 mit einem Verlust von sage und schreibe 4 Milliarden Franken abgeschlossen hat. Nach neun Monaten steht damit ein Fehlbetrag von 5,9 Milliarden Franken zu Buche. Den in dieser Höhe vollkommen unerwarteten Verlust im dritten Quartal führt der Vorstand in erster Linie auf eine Wertberichtung latenter Steuerguthaben in Verbindung mit dem Konzernumbau von 3,7 Milliarden Franken zurück. Aber auch operativ lief es nicht gut. Vor Steuern fuhr die Bank einen Verlust von 342 Millionen Franken ein nach einem Gewinn von 1 Milliarde Franken in der entsprechenden Vorjahreszeit. Dabei spielte auch die kostspielige Bereinigung älterer Rechtsfälle in Frankreich und Amerika eine Rolle.

Die Serie an schlagzeilenträchtigen Pleiten, Pech und Pannen schreckte viele Kunden ab. In der Vermögensverwaltung flossen netto im dritten Quartal 12,9 Milliarden Franken Kundengelder ab. Der (profitable) Lokalrivale UBS hatte dagegen am Dienstag von Zuflüssen in zweistelliger Milliardenhöhe berichtet. Wie die Credit Suisse schreibt, ging der Aderlass in der ersten Oktoberhälfte weiter: Aufgrund „einer negativen Berichterstattung in den Medien und sozialen Netzwerken, die sich auf unzutreffende Gerüchte stützte“, habe es in dieser Zeit erhebliche Abflüsse von Einlagen und verwalteten Vermögen gegeben. Inzwischen habe sich die Situation aber wieder beruhigt, beteuerte der neue Finanzvorstand Dixit Joshi in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

CS GROUP N -- -- (--) Schweiz London SE Int. Level 1 Schweiz OTC Lang & Schwarz Frankfurt Tradegate 3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Die angekündigte Kapitalerhöhung verspreche Sicherheit und Stabilität. Joshi rechnete vor, dass die harte Kernkapitalquote infolge der Kapitalerhöhung, für die es noch die Zustimmung der Aktionäre braucht, auf rund 14 Prozent steigen werde. Per Ende September ist diese Kennziffer um fast einen ganzen Prozentpunkt auf 12,6 Prozent gefallen. Ohne eine Kapitalzufuhr würde sie weiter sinken, denn der Vorstand rechnet auch im vierten Quartal mit einem Verlust. In dieser Zeit sei mit Restrukturierungskosten und Wertberichtigungen auf Software und Immobilien von 250 Millionen Franken zu rechnen. Auch der Ausstieg aus Geschäften, die die CS jetzt nicht mehr zu ihrem Kerngeschäft rechnet und die nun in einer Abwicklungseinheit gebündelt werden sollen, wird mit Verlusten einhergehen.

Die Credit Suisse spaltet ihre Investmentbank, die auch im dritten Quartal saftige Verluste eingefahren hat, in drei Teile auf. Das Geschäft mit Beratungen für Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalmarkttransaktionen wird unter der wiederbelebten Marke „CS First Boston“ in eine eigenständige Einheit überführt. An dieser sollen sich später externe Investoren beteiligen. Die Mehrheit ihres Verbriefungsgeschäfts will die CS an Apollo Global Management und die Allianz-Tochtergesellschaft Pimco verkaufen. Zum Preis macht die Bank keine Angaben. Den Handel mit Aktien, Währungen und Anleihen führt die Credit Suisse fort. Allerdings soll dieses Geschäft stärker eine dienende Rolle für die Vermögensverwaltung spielen.

Mehr zum Thema 1/

An der Börse kamen die Umbaupläne nicht gut an. Der CS-Aktienkurs sackte am Donnerstag im Verlauf um 12 Prozent auf 4,20 Franken ab. Nach Einschätzung der Analysten der Bank Vontobel entsprechen die strategischen Maßnahmen im Großen und Ganzen den Erwartungen, auch wenn einige Marktteilnehmer wohl mit deutlicheren Einschnitten bei der Investmentbank gerechnet hätten. Die CS begebe sich nun auf einen langen und mühsamen Weg, um die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der verschiedenen Anspruchsgruppen zurückzugewinnen. Dabei dürfe sich das Management keine größeren Fehltritte mehr leisten.