Crash-Gefahr : Im Reich der Schattenbanken

Aktualisiert am

Der Begriff der Schattenbanken spukt seit vielen Jahren durch die Finanzwelt. Dafür sorgen regelmäßig die Berichte internationaler Finanzaufsichtsgremien wie zum Beispiel des Finanzstabilitätsrats (FSB) der G20-Regierungen oder des Europäischen Systemrisikorats (ESRB), dem die Europäische Zentralbank (EZB), die Europäische Kommission und die drei EU-Aufsichtsbehörden Esma (Wertpapiere), EBA (Banken) und EIOPA (Versicherer) angehören. Vor kurzem schlug EZB-Vizepräsident Luis de Guindos Alarm und forderte, die Schattenbanken an die kurze Leine zu nehmen. Diese hielten inzwischen schon mehr als ein Viertel aller von Banken aus dem Euroraum ausgegebenen Anleihen und Aktien. Der EZB bereitet Sorge, dass Probleme der Schattenbanken dann auch den regulierten Bankensektor in den Abwärtssog reißen könnten.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Doch wer sind diese Schattenbanken? Das Spektrum reicht sehr weit, von den eher risikobereiten Hedgefonds über die klassischen Investmentfonds bis zu den streng beaufsichtigten Versicherern. Ein weiterer Gradmesser für die Bedeutung ist das hohe Wachstum alternativer Anlagen in den vergangenen Jahren. Angetrieben durch die Niedrig- und Negativzinspolitik der EZB hat sich das in den darauf ausgerichteten Fonds verwaltete Vermögen in Europa seit dem Jahr 2015 um 75 Prozent auf knapp drei Billionen Dollar erhöht.