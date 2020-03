Aktienmärkte : Hoffen auf Beruhigung

Das Sehnen jedes Börsenberichterstatters ist derzeit, endlich sagen zu können: Die Märkte haben sich stabilisiert und notieren knapp oder gut behauptet. Am Donnerstag könnten wir zumindest knapp dran sein, auch wenn es am Vortag in Amerika und Deutschland abermals mehr als 5 Prozent nach unten ging,

Martin Hock

Und die asiatischen Börsen sind am Donnerstag per saldo weiter gefallen, vor allem aber die eher kleinen Märkte Der japanische Nikkei-Index gab 1 Prozent auf 16.553 Punkte nach und erholte sich von seinen Tagestiefständen; der breiter gefasste Topix legte gar knapp 1 Prozent zu. Der chinesische CSI 300 nahm einen ähnlichen Verlauf wie der Nikkei und steht 1,5 Prozent tiefer. Dagegen gaben die Kurse in Australien 3,4 Prozent nach – sicherlich eine Nachwirkung der unheilsschwangeren Rede von Premier Morrison am Mittwoch.Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 4,5 Prozent.

„Es gibt keine Käufer, es gibt nicht viel Liquidität und alle steigen einfach aus“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter beim Melbourner Broker Pepperstone. Notleidende Fonds verkauften liquide Vermögenswerte, um Verluste in Aktien und Rückzahlungen von Investoren zu decken. "Wir befinden uns in einer Phase, in der Investoren nur versuchen, ihre Positionen zu liquidieren", sagte Prashant Newnaha, leitender Zinsstratege bei TD Securities in Singapur.

Die Ökonomen von J.P. Morgan prognostizieren, dass die amerikanische Wirtschaft im kommenden Quartal um 14 Prozent schrumpfen werde und die chinesische Wirtschaft im aktuellen Quartal Einbußen um mehr als 40 Prozent einstecken müsse.

Insofern ist die Talfahrt noch nicht zu Ende und auch der Dax wird vom Broker IG knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 1,1 Prozent tiefer auf 8347 Punkte taxiert. Über Nacht geriet sogar die Marke von 8000 Punkten kurz ins Wanken, allerdings sollte man das nicht überbewerten. Die Commerzbank indiziert den Index sogar aktuell 0,8 Prozent im Plus, aber auch da sollte man vielleicht vorsichtig sein.

Die Terminkontrakte auf den amerikanischen S&P-500-Index deuten auch dort weitere Kursverluste an. Allerdings sind diese mit einem Minus von rund 1,8 Prozent im Rahmen. Am Vortag waren diese noch an den Rand des Kursbandes von maximal minus 4 Prozent gestoßen, das die Börse Chicago vorgibt.

Vielleicht ist es ein Zeichen, dass die Börsen die düstere Realität zu akzeptieren beginnen und ihr panisches Verhalten überdenken. Vielleicht ist der große Ausverkauf schon vorbei – vielleicht aber nur bis zu neuen Hiobsbotschaften. Aber man darf ja hoffen.

Analysten sind derzeit gewissermaßen sprachlos. „Die Märkte haben in der Zwischenzeit Bewegungen gemacht, die ich trotz meiner 35-jährigen unmittelbaren Börsenerfahrung so noch nie gesehen habe“, schrieb in der vergangenen Woche der technische Analyst und F.A.Z.-Gastkolumnist Wieland Staud Research GmbH in unserer Zeitung.

Niemals zuvor seien Dax, Dow & Co. so ansatzlos aus einem völlig intakten Aufwärtstrend heraus so haltlos und weitgehend in sich zusammengebrochen. „Niemals zuvor haben die Märkte in so kurzer Zeit so viele mächtige Unterstützungen verzögerungsfrei unterboten. Niemals zuvor habe ich beobachten müssen, wie sich eine herausragend gute technische Ausgangssituation binnen eines Tages, dem Rosenmontag 2020, in Schall und Rauch aufgelöst hat.“

Man werde anerkennen müssen, dass das weitestgehende Fehlen historischer Vergleichsmöglichkeiten die Aussagekraft jedweder Analyse einschränke. Extrem außergewöhnliche Entwicklungen an den Finanzmärkten fänden ihre Begründung meist in ebenso außergewöhnlichen Entwicklungen in der realen Welt. Deshalb dürften alle klassischen konjunkturellen Erholungsszenarien erst einmal ausgeschlossen sein. „Das wäre zu normal.“