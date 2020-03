Geldanlage in Corona-Krise : Gold ist plötzlich kein „sicherer Hafen“ mehr

Normalerweise führt eine Baisse am Aktienmarkt zu einem Anstieg des Goldpreises. In der Corona-Krise nicht.

Der Preis von Gold hat sich in den vergangenen Tagen nicht von der allgemeinen Abwärtsentwicklung an den Börsen abkoppeln können. Schon am Freitag hatte Gold, in Dollar notiert, um rund 3 Prozent nachgegeben. In der vergangenen Woche insgesamt verzeichnete das Edelmetall mit einem Minus von 8,6 Prozent den stärksten Wochenverlust seit dem Jahr 2011.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Am Montag fiel der Preis weiter sehr deutlich. Nachmittags stand er bei 1458 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und damit um fast 100 Dollar niedriger als am Freitag. Selbst von der Zinssenkung der amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed) profitierte der Goldpreis kaum, obwohl sonst häufig die Regel gilt, dass niedrigere Zinsen den Goldpreis beflügeln, weil das zinslose Gold im Vergleich etwa zu Anleihen attraktiver wird.