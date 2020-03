Aktualisiert am

Krise am Anleihenmarkt : Die unterschätzte Gefahr

Der Ausverkauf am Aktienmarkt hat in den vergangenen Tagen die gefährliche Entwicklung am Markt für Unternehmensanleihen überschattet. Doch auch hier hat die Corona-Krise und der damit einhergehende Konjunktureinbruch die Risikoaufschläge für Unternehmen nach oben getrieben.

Die Maßnahmen der Notenbanken, insbesondere der amerikanischen Fed, zielen darauf, die Funktionsweise der Kreditmärkte zu gewährleisten. Da sich in Amerika die Unternehmen zu 80 Prozent am Kapitalmarkt finanzieren, sorgt die Verkaufswelle von Unternehmensanleihen zu größeren Erschütterungen als in Europa, wo die Unternehmen sich zu 80 Prozent über Banken finanzieren.