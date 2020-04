Ein neuer Versuch : Dax nimmt 10.000 Punkte ins Visier

Frage: Was ist ein Bärenmarkt? Antwort: Ein Betriebsunfall. Frage: Was tut man nach einem Betriebsunfall? Antwort: Möglichst schnell zurück zu Tagesordnung.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Das ist derzeit auch das Ziel der Börsen. Das Verhältnis von Verkauf- zu Kaufoptionen habe an der Börse Chicago den höchsten Punkt erreicht und sei seitdem steil gefallen, konstatiert Noel Dixon, Makrostratege bei State Street Global Markets. Historisch gesehen folge darauf eine Rückkehr der Marktstimmung zur Normalität. Interessanterweise habe der S&P 500 etwa zur gleichen Zeit auch sein Verlaufstief erreicht. Das würde bedeuten, dass möglicherweise Verkaufsmüdigkeit eingesetzt habe und der schlimmste Teil des Ausverkaufs vorüber sei. Dies lasse vermuten, dass es keinen abermaligen Test der Tiefststände des S&P 500 geben werde.

Am Montagmorgen geht es am Aktienmarkt jedenfalls deutlich nach oben. Der Dax startete knapp 400 Punkte höher mit einem Plus von knapp 4 Prozent und mit aktuell 9900 Punkten gar nicht so weit entfernt von der Marke von 10.000 Zählern. Offenbar wollen Börsianer die Marke testen, denn die Kurse steigen weiter, zuletzt fehlten noch knapp 70 Punkte zum fünfstelligen Bereich.

Der Terminhandel auf den amerikanischen S&P-500-Index deutet auch eine überaus feste Eröffnung der Wall Street an, nachdem für die Vorwoche ein Minus von 2,7 Prozent zu Buch steht.

Dax - 3 Monate DAX ® -- -- (--) Lang & Schwarz Xetra Citigroup BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Auch den japanischen Aktienmarkt kratzten steigende Infektionszahlen in Tokio wenig. Der Nikkei-Index legte vielmehr um mehr als 4 Prozent auf 18.576 Punkte zu – Marktbeobachtern zufolge weil ein Rückgang der Anzahl neuer Covid-19-Opfer in einigen Brennpunkten Europas die Anleger hoffen lasse und auch weil in New York, erstmals seit einer Woche aber etwas weniger Menschen als am Vortag gestorben seien. Das gilt auch als Hintergrund für den starken Anstieg der Kurse im Terminhandel und auch für das hohe Plus des australischen Aktienmarkts. In China blieben die Börsen am Montag wegen eines Feiertages geschlossen.

Der Auftragseingange in der deutschen Industrie ist im Februar um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten indes mit einem Minus von 2,4 Prozent gerechnet, nach einem kräftigen Orderplus von revidiert 4,8 Prozent im Januar. Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin der Swissquote Bank, weist indes daraufhin, dass die Zahlen für März wohl deutlich schlechter ausfallen werden. Im Grunde sind die Februarzahlen derzeit wenig relevant.

Ob sich die Erholung die Woche über halten wird, muss man indes abwarten. Schon ihre Stärke lässt eher vermuten, dass dies nicht so bleiben wird, denn es ist immer noch keine Rückkehr zur Normalität. Auch in der Vorwoche startete der deutsche Aktienmarkt stark, am Mittwoch aber war die Herrlichkeit der Woche endgültig vorbei.

BRENT -- -- (--) Deutsche Bank BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Der Ölpreis, der in der Nacht zunächst deutlich um 13 Prozent auf 30 Dollar für das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent gefallen war, erholte sich seitdem wieder. Er überschritt kurzzeitig wieder die Marke von 34 Dollar, ging dann aber weider zurück und liegt damit rund ein Dollar unter dem Vorwochenschlussstand. Ein für Montag geplantes Treffen der sogenannten Opec+-Gruppe war auf Donnerstag verschoben worden. Das war zunächst nicht gut aufgenommen worden, doch die Märkte rappelten sich wieder auf und hoffen nun auf Donnerstag.

Belastend ist aber auch das immer wieder sprunghafte Verhalten des amerikanischen Präsidenten Trump. Dieser befindet sich in der Zwickmühle zwischen Wählern und einheimischer Ölindustrie. Die ersteren wünschen einen niedrigen, letztere einen hinreichend hohen Ölpreis. Nachdem Trump sich zuletzt noch als Vermittler geriert hatte, drohte er am Samstagabend einmal wieder mit Zöllen auf Rohölimporte.

Die Internationale Energie Agentur (IEA), vertritt indes die Ansicht, dass selbst die größte Förderkürzung in der Geschichte der Ölindustrie nicht ausreichen werde, um den Markt zu beruhigen.