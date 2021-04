Moderna, Biontech & Co. : Welche Aktien vom Impfstoff-Boom profitieren

Die Corona-Krise hat der Biotechnologie viel positive Aufmerksamkeit beschert: Schließlich waren es mit Biontech und Moderna zwei Biotechnologieunternehmen, die auf Basis einer bis dahin noch nie zugelassenen Technologie zuerst mit ihren Vakzinen auftrumpften. Im vergangenen Jahr haben insbesondere die Kurse der Unternehmen angezogen, die an der Entwicklung und Produktion von Impfstoffen beteiligt sind. Auch politisch lag schließlich der Fokus vorwiegend auf Vakzinen, um die Pandemie zu kontrollieren. Kleinste Fortschritte oder Rückschläge haben sich deshalb oftmals mit extremen Kursausbrüchen gezeigt.

Ilka Kopplin Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Zu den prominentesten Beispielen zählen sicher Biontech, Moderna oder auch Curevac. Das Biontech-Papier steht derzeit bei rund 175 Dollar an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq, vor einem Jahr lag der Kurs noch bei etwa 50 Dollar, ein Plus von gut 250 Prozent. Auch wenn es zwischenzeitlich deutliche Kursrückgänge gab, da Biontech mit Partner Pfizer Probleme beim Hochlauf der Produktion hatte, so ist es ein extremer Gewinn.