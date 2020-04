Corona an den Märkten : Warum Anleger die Börse stützen

Der Dax Kurs an der Frankfurter Börse in Zeiten von Corona: Warum hält sich der deutsche Leitindex beständig auf 10.000 Punkten? Bild: Wolfgang Eilmes

Im Rückblick erscheint es durchaus plausibel, dass die Kurse an den Börsen Anfang März plötzlich ins Rutschen gerieten. Schließlich hatte der Dax erst im Februar mit etwa 13.500 Punkten ein neues Allzeithoch erklommen. Nur langsam machte sich anschließend in diesen luftigen Kurshöhen unter Anlegern die Angst vor Corona breit. Erst schwächelten die Aktienkurse rund um den Globus jeden Tag aufs Neue, bevor dann der 9. März 2020 kam, der als „Schwarzer Montag“ in die Geschichtsbücher eingehen dürfen sollte.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z. Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. F.A.Z.

In Asien, Europa, Amerika, überall brachen die Aktienkurse ein und vernichteten in sämtlichen Währungen gerechnet ein Milliardenvermögen. Allein der Dax gab an diesem Tag um fast 10 Prozent nach. In den Folgetagen rutschte er weiter ab und notierte schließlich nahe der Marke von 8400 Punkten. Man fragte sich: Wie tief kann der Dax eigentlich sinken?