Vom Auto über Fernseher und Waschmaschine bis hin zur Glühbirne: Es gibt zahlreiche Gegenstände allein in Privathaushalten, die sich heute dank integrierten Chips im sogenannten „Internet der Dinge“ miteinander vernetzen lassen. Die Welt lechzt nach Halbleitern, und die zunehmende Verbreitung von Künstlicher Intelligenz wird diesen Hunger weiter befeuern. Je sensibler der Einsatzbereich, desto gravierender ist es, wenn die Chips aufgrund von Fehlern ausfallen.

Damit das nicht passiert, wird jeder Halbleiter vor dem Einsatz auf seine einwandfreie Funktion getestet. Ist die Chipherstellung an sich bereits ein Milliardengeschäft, so ist es der Markt für die sogenannten Halbleiterprüfgeräte erst recht. Auch für Anleger ist das interessant.

Den Markt für Halbleitertester haben die Unternehmen Advantest und Teradyne unter sich aufgeteilt und agieren als Duopol mit einem Marktanteil von etwa 95 Prozent. Das bescherte Advantest im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 130,4 Milliarden Yen, ein Plus von 49,4 Prozent. Die Eigenkapitalrendite beträgt bemerkenswerte 39,3 Prozent.

Das 1954 in Tokio gegründete Unternehmen produziert Halbleiterprüfgeräte und elektronische Messinstrumente. Weitere Geschäftsbereiche sind Mechatroniksysteme, welche die Testperipherie abwickeln, und der Servicebereich. Von den 560,2 Milliarden Yen Gesamtumsatz entfallen etwa 70 Prozent auf die Halbleiter- und Komponententestsysteme. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erreichte im vergangenen Geschäftsjahr 189,1 Milliarden Yen.

CEO möchte Spitzentechnologien ermöglichen

Interessant ist auch der Blick auf die Umsatzrendite. Die erreichte dank der ungewöhnlichen Marktkonstellation im vergangenen Geschäftsjahr bemerkenswerte 30 Prozent. Für neun Bloomberg-Analysten ist das Unternehmen eine Kaufempfehlung. 10 Analysten raten, die Aktien zumindest weiter zu halten.

Der Markt für Halbleitertestsysteme wächst mindestens mit der gleichen Rate wie der Halbleitermarkt selbst. Von 2019 bis 2027 soll sich der Gesamtmarkt für Halbleiter nach einer Studie von Deloitte auf ein jährliches Marktvolumen von knapp 800 Milliarden Dollar verdoppeln. Da es sich bei den Testanlagen um vorgelagerte Technologien handelt, ist ein Investment aber mit einem geringeren Risiko verbunden als beispielsweise der Kauf von Intel- oder Nvidia-Aktien.

Von Megatrends wie Digitalisierung, autonomem Fahren, Künstlicher Intelligenz oder Elektromobilität, die alle zunehmend mehr und bessere Chips erfordern, profitieren aber natürlich auch Unternehmen wie Advantest.

Das von CEO Yoshiaki Yoshida ausgerufene Ziel, „Spitzentechnologien zu ermöglichen“, erfordert immer wieder eine Anpassung des Unternehmens an neue Entwicklungen in der Halbleiterindustrie. Um mit der schnellen und komplexer werdenden Entwicklung Schritt zu halten, hat Advantest in den vergangenen Jahren immer wieder gezielt Unternehmen übernommen. So versuchte man, in neuen Bereichen Expertise zu gewinnen. Zuletzt kam die italienische Firma CREA dazu, die sich auf Testsysteme für Leistungshalbleiter spezialisiert hat.

Börsenwert von über 26 Milliarden Dollar

Aktuell erreicht der japanische Konzern mit seinen 6544 Mitarbeitern eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 26,7 Milliarden Dollar. Die Eigenkapitalquote ist mit 61,4 Prozent solide. In Anbetracht der Wachstumsaussichten der Branche und der Marktposition von Advantest scheint ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28 angemessen. Neben dem aktuellen Kurs werden für die Berechnung ebenfalls die Gewinnschätzungen der Analysten einbezogen, meist für die Gewinne der nächsten zwölf Monate. Der Aktienkurs hat am 18. Juli ein Allzeithoch von 157,07 Dollar erreicht, aktuell liegt er bei rund 135 Dollar.

Ebenfalls erfreulich ist die Tatsche, dass das Unternehmen seit Jahren zuverlässig Dividende zahlt. Zuletzt waren das umgerechnet 0,95 Dollar je Aktie. Aktuell befinden sich 75,3 Prozent aller Unternehmensanteile in Streubesitz, Hauptaktionär ist nach Angaben von Bloomberg die Bank Nomura mit 12,3 Prozent.