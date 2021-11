Kaisa droht Insolvenz : Chinas Baukonzerne schockieren die Wirtschaft

Nach Evergrande ist der nächste Bau- und Immobilienkonzern in Zahlungsnot. Auf dem Papier machte das Pekinger Unternehmen Kaisa einen soliden Eindruck, doch nun kommt das Erwachen. Was kommt in China noch alles zum Vorschein?

Joseph Lau ist ein Mann, der sich auskennt in seiner Branche. Seitdem der Hongkonger Mitte der Achtzigerjahre in seine spätere Goldgrube namens Chinese Estate eingestiegen ist, hat er ein paar der wichtigsten Gebäude auf der Insel gebaut wie das Einkaufszen­trum „The One“ auf der Halbinsel Kowloon. Das Vermögen der Lau-Familie wird heute auf gut 13 Milliarden Dollar geschätzt.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge

Bald könnte der Reichtum jedoch etwas schrumpfen. Ein Investment der Laus, in das sie sich erst vor ein paar Monaten für 300 Millionen Dollar eingekauft hatten, droht zum Abschreibungsobjekt zu geraten. Am 11. November ist die Kuponzahlung für die Anleihe von Kaisa fällig, die der chinesische Immobilienentwickler den Milliardären mit seiner großzügigen jährlichen Verzinsung von 11,7 Prozent schmackhaft gemacht hatte. Doch am Montag bat Kaisa seine Investoren, unter denen sich auch die Laus befinden, um „mehr Zeit und Geduld“, derzeit sei gerade die Liquidität knapp.

Nun also auch noch Kaisa. Schon der chinesische Immobilienentwickler Evergrande, den Schulden in Höhe von über 300 Milliarden Dollar drücken, hält die Finanzmärkte seit Monaten in Atem. Sollte das Unternehmen insolvent gehen, könnte dies in der für Chinas Wirtschaft so wichtigen Immobilienbranche eine Kettenreaktion auslösen. Die hält die amerikanische Notenbank Federal Re­serve (Fed) für gefährlich genug, dass sie am Montag davor gewarnt hat, ein Umkippen von Chinas Immobilienriesen könne nicht nur das Finanzsystem der zweitgrößten Wirtschaft belasten, sondern auch die Wall Street und die Weltwirtschaft insgesamt. Den Lagebericht, der die Warnung erhielt, erstellt die Fed zweimal im Jahr. Es sollte nicht lange dauern, bis sich die Lage in China verschlechterte.

Auf dem Papier erfolgreich

Nachdem der verzweifelte Hilferuf von Kaisa öffentlich geworden war, gerieten zu Wochenbeginn die Anleihen asiatischer Immobilienentwickler wieder mal im Wert auf Abwärtskurs. Dass Kaisa im Jahr 2015 als erstes chinesisches Unternehmen tatsächlich schon einmal insolvent gegangen ist und eine im Ausland in Dollar ausgegebene Anleihe nicht mehr bedienen konnte, half der Stimmung nicht. Nachdem auf mysteriöse und nie völlig geklärte Weise Milliardenbeträge aus den Kassen des Unternehmens verschwunden waren, schaffte Kaisa zwei Jahre später ein ebenso rätselhaftes Comeback und galt im Gegensatz zu Evergrande als gesund, zumindest auf dem Papier, bis vor Kurzem ans Licht kam, dass der Konzern wohl in Chinas berüchtigtem Schattenbankenwesen über Jahre hinweg eifrig Geld an seinen Bilanzen vorbei eingesammelt hatte.

Mehr zum Thema 1/

Womöglich noch mehr als Evergrande hat der Fall Kaisa das Zeug, die Finanzmärkte zu verunsichern über die versteckten Risiken, die in China schlummern. Analysten haben sich in den vergangenen Tagen schockiert davon gezeigt, dass Kaisa noch Ende Oktober seinen Investoren versichert hatte, alles sei in bester Ordnung in Sachen Liquidität. Die von Chinas Regierung vor einem Jahr neu gezogenen „drei roten Linien“, die strenge Anforderungen an die Höhe von Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital stellen, hatte Evergrande erst in Bedrängnis gebracht, weil die Banken nach dem Überschreiten der Werte den Konzern von neuen Krediten abgeschnitten hatten.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Kaisa hingegen, stellt die Hongkonger Branchenbeobachterin Shuli Ren fest, war noch im Juni unter den Grenzwerten geblieben „und sah großartig aus“. Sogar eine Anleihe auf dem chinesischen Festland mit einem Volumen von 300 Millionen Yuan (40 Millionen Euro) habe das Unternehmen erfolgreich platzieren können – zu einem mit 7 Prozent bemerkenswert niedrigen jährlichen Zinssatz für ein Unternehmen aus der umstrittenen chinesischen Baubranche, das selbst ein paar Jahre zuvor zahlungsunfähig geworden war.

Die „drei rote Linien“ helfen nicht

Vor einer Woche jedoch warnte Kaisa davor, fällige Zinszahlungen auf sogenannte „Wealth Management Products“ nicht leisten zu können, von denen die meisten Investoren wohl überhaupt nicht wussten, dass es diese gegeben hatte. Diese Investmentvehikel, oft vertrieben über Banken an Privatanleger zu so verdächtig wie verlockend hohen Zinssätzen, die zuweilen an 20 Prozent heranreichen, haben in den vergangenen Jahren schon Zehntausende, vielleicht sogar mehr wütende Chinesen auf die Straße getrieben, als diese nach der Insolvenz der Schuldner gute Teile ihres Vermögens verloren hatten.

Dass sich die Immobilienbranche seit Jahren über die Wealth Management Products in Teilen finanziert und damit dem sogenannten Schattenbankenwesen Chinas zu neuer Größe verholfen hat, ist im Land weithin bekannt. Trotzdem reagieren die Finanzmärkte in China nun geschockt. Zwar konnten sich die Börsen in Hongkong und Schanghai nach Einbrüchen am Mittwoch wieder stabilisieren. Doch die Erkenntnis, dass sich trotz Pekings „drei roten Linien“ weitere „hässliche Monster“ in den Bilanzen der Baugiganten verbergen, wie Shuli Ren sie nennt, könnte den nächsten Kurseinbruch nicht lange warten lassen. Dies gilt auch für die Finanzplätze außerhalb der Volksrepublik. Schließlich ist Kaisa in Chinas Immobilienbranche das Unternehmen mit den höchsten Auslandsschulden – noch vor Evergrande.