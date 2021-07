Nach Bildungsreform : Pekings Politik belastet Chinas Finanzmarkt

Als die chinesische Führung bekannt geben ließ, dass private Bildungsanbieter, die Nachhilfe in den Kern-Schulfächern anbieten, künftig keine Gewinne mehr erwirtschaften dürfen, war das für deren Aktiennotierungen katastrophal. Am Freitag brachen die Kurs der Unternehmen Gaotu, TAL Education und New Oriental Education um 70 bis 80 Prozent ein. Schon seit einigen Jahren ist klar, dass der immer größere Druck auf chinesische Eltern, ihre Kinder mit teurem Nachhilfeunterricht für eine bessere Abschlussprüfung am Ende der Gymnasialzeit fit zu machen, der Kommunistischen Partei Chinas ein Dorn im Auge ist. Dass diese nun aber so radikal vorgeht, hat zwei Gründe: Zum einen hat während der Pandemie der Druck Online-Nachhilfeunterricht zu kaufen, extrem zugenommen. Die Anbieter hatten erheblich expandiert, was Chinas Staatspräsident Xi Jinping im März als „Sauerei“ bezeichnete und als „Krankheit, die nur schwer zu heilen ist“.

Zum anderen hat die Partei die drastische Abnahme des Bevölkerungswachstums schockiert, das sich bald ins Negative verkehren könnte. Als Hauptgrund, kein zweites, oft sogar überhaupt kein Kind zu bekommen, geben chinesische Eltern meist die hohen Bildungskosten an. „Chinas Regierung hat jetzt gezeigt, dass sie nicht davor zurückschreckt, eine große und profitable Industrie einfach dichtzumachen, um ihre sozialen und politischen Ziele zu erreichen“, schreibt Ernan Cui vom Pekinger Analysehaus Gavekal Dragonomics.

Nach dieser drakonischen Änderung in der Bildungspolitik, den jüngsten Attacken auf Technologieunternehmen sowie Beschränkungen der Immobilienfinanzierung und des Bitcoin-Minings, geben sich Investoren nun deutlich verunsichert. Obendrein zeigen einige Wirtschaftsindikatoren Zeichen von Schwäche und eine Ausweitung des jüngsten Corona-Ausbruchs im Land gilt als möglich, während sich die Zweifel an der Wirksamkeit chinesischer Impfstoffe gemehrt haben.

Der chinesische Aktienindex CSI-300 steht nach einem deutlichen Kursrutsch im März und einer längeren Seitwärtsbewegung seit Freitag wieder deutlich unter Druck. Seitdem hat er um mehr als 7 Prozent auf 4751 Punkten nachgegeben und ist auf den tiefsten Stand seit fast neun Monaten gefallen. Die Rendite der zehnjährigen chinesischen Staatsanleihe sank am Montag mit 2,871 Prozent zunächst auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr, stieg aber am Dienstag wieder auf 2,94 Prozent. Diese Bewegungen sind ein weiteres Indiz einer merklichen Verunsicherung – zumal als Auslöser Spekulationen gelten, dass amerikanische Hedgefonds wegen möglicher bevorstehender Anlagerestriktionen nun chinesische Vermögenswerte aggressiv verkauften, sagte Li Kunkun, Händler von Guoyuan Securities. Die Stimmung sei stark angeschlagen. Die Landeswährung Yuan hat ihre anhaltende Aufwertungsbewegung gegen den Dollar schon Ende Mai unterbrochen und zuletzt deutlich nachgegeben.

Den Markt belasten des weiteren Spekulationen um Chinas höchstverschuldeten Immobilienprojektentwickler China Evergrande. In jüngster Zeit hatte dieser vermehrt Finanzierungsdispute auszuräumen. Die Rating-Agentur Standard&Poor’s schätzt die Finanzlage des Unternehmens fragil ein und senkte ihre Bonitätsnote um zwei Stufen auf die sehr schwache Note von „B-“. Am Dienstag sagte Evergrande dann eine geplante Sonderdividende ab, mit der der Konzern den Niedergang des Aktienkurses hatte stoppen wollen, welcher binnen Jahresfrist um rund drei Viertel gefallen ist. Im Jahr 2018 hatte man eine ähnliche Krise mit einer Ausschüttung gemeistert. Doch diesmal war die Reaktion des Marktes weniger positiv. Die Rendite der 2025 fälligen Evergrande-Anleihe mit einem Kupon von 8,75 Prozent ist seit Anfang Juni von knapp 14 auf mehr als 30 Prozent gestiegen.

Das Ausmaß und die Härte des Vorgehens habe viele Menschen überrascht, sagte Dai Ming, ein in Shanghai ansässiger Fondsmanager von Huichen Asset Management. Es gehe weit über die normale Regulierung hinaus, die viele Anleger eingepreist hätten. Alles, was Chinas Datensicherheit gefährde, werde nun hart bestraft. Dass das Vorgehen gegen die Bildungsunternehmen die Anleger kalt erwischt zu haben scheint, zeigt sich auch an anderer Stelle. Noch am Montag hatten zwei Fondsgesellschaften Pressemitteilungen versandt, in denen sie sich optimistisch zum Thema Regulierung äußerten. Das Durchgreifen dürfte mit der Bestrafung von Didi Anfang Juli seinen Höhepunkt erreicht haben, hieß es etwa. Die Vorgänge vom Freitag blieben unerwähnt. Auf eine entsprechende Anfrage der F.A.Z. vom Montag äußerten sich beide Gesellschaften bislang nicht.