Russischer Neobroker : „Das ist der Preis des Geschäfts“

Herr Turlov, wie nachhaltig ist der aktuelle Trading-Boom?

Das Corona-Jahr 2020 war ein Jahr der Extreme mit einer Rekordanzahl an IPOs, Rekordsummen am Aktienmarkt, einer Erholung im Rekordtempo und Rekord-Stimuli. Das hat viele Menschen an die Börse gelockt. Das lässt sich nicht Jahr für Jahr wiederholen. Die Anleger sind trotzdem gekommen, um zu bleiben, auch um sich vor der Inflation zu schützen. Der Markt wird nicht mehr so aktiv sein wie 2020, aber er wird definitiv größer sein als vorher.