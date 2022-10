Börsendebüt : Cannabis an der Frankfurter Börse

Im dürren Börsengangsjahr 2022 zeichnet sich ein versöhnlicher Abschluss ab: Der Hanfanbieter Cantourage strebt noch in diesem Jahr in Deutschland auf das Parkett. Die Politik in Berlin hilft.

Im dürren Börsengangsjahr 2022 zeichnet sich ein versöhnlicher Abschluss ab: Der Cannabis-Anbieter Cantourage will noch in diesem Jahr die Notierung im Wachstumssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse aufnehmen. Dies hat die F.A.Z. aus Kapitalmarktkreisen erfahren. Vorstandsvorsitzender Philip Schetter bestätigte das auf Anfrage indirekt. „Die Hausaufgaben für diesen Schritt 2022 sind gemacht“, sagte er. Als Beraterbank ist Hauck Aufhäuser Lampe bestellt.

Klaus Max Smolka Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Dabei wählt das Berliner Jungunternehmen keinen klassischen öffentlichen Börsengang (Initial Public Offering, (IPO), sondern eine Börsenzulassung nach vertraulicher Privatplatzierung von Aktien bei ausgewählten Investoren. Ähnlich sind – in viel größerer Dimension – in der Vergangenheit zum Beispiel der Chemiekonzern Evonik und der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost vorgegangen. Wie in den Kapitalmarktkreisen zu hören ist, habe Cantourage zuletzt Mitte November als Zeitpunkt geplant. Dazu äußert sich das Unternehmen nicht.

Wenn nicht noch auf den letzten Metern etwas dazwischenkommt, sieht die Frankfurter Börse damit doch noch ein Projekt in einem schwierigen Jahr. Ukraine-Krieg, Rezessionsgefahr und schnell steigende Zinsen verdarben die Laune. Die Beratergesellschaft Kirchhoff, die einen Schwerpunkt in diesem Segment hat, zählt für das Jahr 2022 hierzulande ganze vier Börsengänge, wovon aber zwei Sonderfälle sind: nämlich leere Zweckgesellschaften für Übernahmen, Spacs (Special Purpose Acquisition Companies). Echte Börsengänge lieferten nur die digitale Immobilien-Investmentplattform Engel & Völkers Digital Invest – mit einem äußerst bescheidenen Volumen von 6,3 Millionen Euro – und der Autohersteller Porsche mit seinem mehr als 9 Milliarden Euro umfassenden Paukenschlag. Letzterer reißt ein ansonsten beinahe verlorenes Börsengangsjahr heraus.

Bisher vor allem Pharmaphantasie

Für Cantourage ergebe sich auf Basis der Privatplatzierung als Unternehmenswert „ein sehr hoher zweistelliger Millionenbetrag“, wie Schetter auf Anfrage sagte. Das Start-up ist bisher auf Cannabis zur Anwendung in der Medizin spezialisiert, wie es in Deutschland schon länger erlaubt ist. Die Investitionsthese basiert also auf Cantourage als Pharmaanbieter: „Stand heute ist es ein Pharma-Play“, sagte Schetter. Andererseits ergibt sich Phantasie aus der möglichen Legalisierung des allgemeinen Hanfkonsums: „Falls sich ein Genussmittelmarkt auftut, werden wir da auch aktiv werden.“ Schetter verweist auf Untersuchungen, wonach letzterer 20 Mal so groß ist wie der Markt für Medizinalcannabis.

Und hier eröffnen sich sehr konkrete Aussichten: Soeben hat die Ampel-Koalition Eckpunkte von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gebilligt, die es Erwachsenen ermöglichen sollen, Cannabis zu Genusszwecken legal zu erwerben. Nun soll die EU-Kommission in Brüssel prüfen, ob die Pläne mit internationalem Recht vereinbar sind. Vom Jahr 2024 an könnte in Deutschland legal Cannabis geraucht werden.

Als Cantourage der F.A.Z. vor einem Jahr vorläufige Überlegungen zu einem Börsengang erläuterte, erhoffte sich Ko-Gründer Florian Holzapfel dafür einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag als Unternehmensbewertung – nachdem im Juni 2021 eine Finanzierungsrunde schon einen hohen zweistelligen Millionenbetrag ergeben hatte. Doch der Umsatz ist weniger dynamisch gestiegen als erhofft. Für das Jahr 2021 war ein hoch einstelliger Millionenbetrag erwartet worden. Stattdessen wurden es gut 5 Millionen Euro. Schetter verwies auf Schwierigkeiten in der Lieferkette – darauf, „dass einige Partner, die uns Cannabis zuliefern, nicht so schnell fertig waren“. Das laufende Jahr soll einen Sprung bringen: „Wir streben eine Verdreifachung des Umsatzes an.“