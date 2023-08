Investition in Cannabis : Was Anleger jetzt wissen müssen

Dem süßen Geruch eines Joints kann man in vielen deutschen Großstädten und auch nicht so großen deutschen Städten begegnen. Ihm haftet der Duft des Verbotenen an. Dieser wird sich zukünftig verflüchtigen, wenn die Bundesregierung Cannabis als Rauschmittel teilweise freigibt. Davon profitieren werden vor allem Cannabis-Hersteller und deren Zulieferer. Wie die Legalisierung in Kanada 2018 und die Legalisierungsphantasien 2022 in den USA gezeigt haben, waren solche Pläne eines Landes immer mit einer großen Euphorie für Cannabis-Aktien verbunden. Gefolgt von einer ebenso schnellen Ernüchterung, wenn die Erwartungen hinter der Realität zurückblieben.

Das Hin und Her zwischen Euphorie und Ernüchterung macht Cannabis-Titel sehr volatil. Einen guten Eindruck, wie unbeständig die Entwicklung in der Branche ist, bietet der North-American-Cannabis-Index. Er umfasst gemessen an der Marktkapitalisierung die größten Cannabis-Unternehmen. Die ersten Begeisterungsstürme um Cannabis gab es an den Börsen schon im Jahr 2018, als die Droge in Kanada legalisiert wurde. Das verschaffte kanadischen Unternehmen einen Vorsprung. Da andere Länder jedoch bei der Legalisierung langsamer waren, konnten die Unternehmen nicht ohne weiteres expandieren. So war der Höhenflug schnell wieder vorbei. Damals schwankte der Index zwischen 2100 Dollar und 1100 Dollar. Für die Kursrallye der Cannabisaktien zum Jahresanfang 2021 sollen Nutzer des Internetportals Reddit mitverantwortlich gewesen sein. Seit dem ist der Index auf 226 Dollar gefallen.