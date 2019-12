Brexit-Banker ziehen um : „Frankfurt ist schon noch deutscher“

Ein Erdrutsch-Sieg für Boris Johnson und seine konservativen Tories, eine klare Ansage für einen Brexit im neuen Jahr am 31.Januar – und damit endlich auch zumindest etwas mehr Klarheit für die Beschäftigten in der Finanzbranche. Das sind die Ergebnisse der britischen Parlamentswahlen vom Donnerstag. Mit Spannung war dieser Richtungsentscheid auch von der Banker-Community sowohl in London als auch in Frankfurt verfolgt worden. Schließlich ist kaum ein Wirtschaftszweig von der Entscheidung und der Ausgestaltung des Brexits so betroffen wie die Banken. Und die Unsicherheit in dieser Frage hatte viele Entscheidungen verzögert.

„Aus unserer persönlichen Sicht ist es gut, dass das Hin und Her ein Ende hat“, sagt Jens Hofmann. „Es ist nicht die beste Lösung, aber immerhin eine Lösung – jetzt kann es weitergehen.“ Der 50 Jahre alte Bankmitarbeiter von der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs ist Leiter einer Finanzierungsgruppe, die Kunden in Deutschland und Österreich vor allem bei sogenannten Transaktionsfinanzierungen betreut. Und zwar früher von London, jetzt von Frankfurt aus. Er gehört somit zu jenen Mitarbeitern des Finanzsektors, die schon von der Themse an den Main gewechselt sind.

Ein Brexit-Banker der ersten Stunde gleichsam. Seither verfolgt Hofmann von hier aus mit sehr gemischten Gefühlen, was im britischen Unterhaus passiert, wie sich die Abgeordneten immer wieder nicht einig wurden und die „Order, Order“-Rufe im Tumult des Parlamentes sich zu einem Symbol für die Aufgewühltheit und Uneinigkeit eines ganzen Landes entwickelt haben. Natürlich habe das auch Auswirkungen auf das Lebensgefühl in London gehabt, meint er. Das alles könnte jetzt vorbei sein, dieses Gezerre, mit einer Wahl, die sehr eindeutig ausgegangen ist – zugunsten von Boris Johnson.

Ausbau der Kapazitäten in Frankfurt

„Ich bin vor anderthalb Jahren, im April 2018, von London nach Frankfurt gezogen“, erzählt Hofmann. „In unserem aus acht Personen bestehenden Team betreuen wir die Kunden jetzt von Frankfurt, statt von London aus.“ Mit diesem Ausbau der Kapazitäten in Frankfurt sei man auf den Brexit gut vorbereitet – die Umstellung sei aber auch Teil der globalen Strategie von Goldman Sachs gewesen, mehr Geschäft mit dem Mittelstand zu machen und näher an die Kunden zu rücken. „Deshalb verlegen wir Einheiten aus den Zentren – in Amerika ist das New York, in Europa London – stärker in die Regionen“, sagt Hofmann.

Der Umzug der Banker von der Themsen an den Main passiert dabei offenkundig nicht mit einem Schlag, eine Völkerwanderung ist bislang ausgeblieben. Zehntausende von britischen Bankern, wie in manchen Prognosen vorher erwartet worden war, sind noch nicht in Frankfurt eingetroffen. Aber es gibt doch eine ganze Reihe Londoner Banker, die schon hierher umgezogen sind, auch von Goldman Sachs, der wohl bekanntesten Investmentbank der Welt.

Hofmanns ganzes Team ist komplett nach Deutschland gewechselt, Neueinstellungen gab es hier nicht. Zum Team gehörten Mitarbeiter unterschiedlicher Nationalität, etwa auch Österreicher und Amerikaner. „Nicht alle Kollegen sind gleichzeitig umgezogen, das passiert nach und nach“, sagt Hofmann. Wenn dabei in Frankfurt Leute mit Kundenkontakt gesucht würden, zögen natürlich bevorzugt solche von London her um, die die deutsche Sprache zumindest schon etwas beherrschten. Im Backoffice, gleichsam den Verwaltungsabteilungen der Bank ohne Kundenkontakt, sei das dagegen nicht so entscheidend.