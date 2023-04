Die Magnolienbäume haben schon geblüht: In den Bankentürmen in Frankfurt beginnen die üblicherweise heikelsten Börsenmonate des Jahres. Bild: Helmut Fricke

Der Mai ist gekommen, die Kurse schlagen aus. Oft leider nach unten. Die Börsianer singen zwar selten den 180 Jahre alten Wanderlied-Klassiker, stimmen dafür aber beherzt in das englische „Sell in may“ ein. Frei nach Rod Stewart: „We are selling“. Die „stormy waters“ kommen an den Börsen vor allem im Sommer vor. Ob es eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist? Man weiß es nicht.

Die passende Statistik dazu liefert eToro, ein vom regen Handel der Anleger profitierendes Finanzunternehmen. Demnach setzt sich die jährliche Aktienrendite von 8 Prozent an den 15 wichtigsten Weltbörsen im Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte wie folgt zusammen: Die sechs Monate von November bis April bringen sechs mal 1,2 Prozent, also 7,2 Prozent. Und die Monate von Mai bis Oktober sechs mal 0,1 Prozent, also nur 0,6 Prozent. Das Unangenehme dabei: În das fiesere Aktienhalbjahr schleichen sich drei Verlustmonate ein, also Umstände, die viele Anleger tunlichst vermeiden wollen. Konkret sind das der Juni (minus 0,3 Prozent), der August (minus 0,2 Prozent) und der September (minus 1,1 Prozent).

Wer das umgehen will, stimmt in den Chor „We are selling“ ein, verpasst dann allerdings den Juli, der mit plus 1,0 Prozent immerhin auf Rang vier der Monatshitliste liegt. Also vielleicht für den Juli doch wieder einsteigen? Für detailverliebte Anleger ist das Monatsraster ohnehin zu grob. Die wollen wissen, ob dienstags die Kurse eher steigen als mittwochs und ob von Freitagen generell abzuraten ist. Auch könnte analysiert werden, ob es sich zwischen 11 und 12 Uhr besser handelt oder doch um 16 Uhr, wenn die Amerikaner schon wach sind?

Zu den Risiken und Nebenwirkungen des Ganzen gehört: Zeitliche Muster sind nicht in Stein gemeißelt. Es gibt auch miserable Julis und hervorragende Junis. Selbst im August wurden schon Kursgewinne gesichtet. Und die Jahresendrally des besten Aktienmonats Dezember (plus 1,8 Prozent) fiel manchmal sogar aus, wenn das Christkind gerade kein Geld für Aktien übrig hatte. Das größte Risiko der Timing-Strategie ist aber, dass die Anleger den zweiten Teil der „Sell in may“-Botschaft vergessen: „But remember, come back in September.“ Ruckzuck ist Silvester, und die besten Aktienmonate sind verpasst.

Wer keine Zeit und Lust hat, nach Saisonmustern zu handeln, tut gut an einer langfristig ausgeruhten Strategie. Natürlich ist es lukrativ, die schlechtesten Tage eines Aktienjahres zu umschiffen. Aber wann und wo die Untiefen kommen, das weiß eben niemand vorher. Es ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten.

Die Berenberg Bank hat neulich eine schöne Statistik zum Timing an den Märkten erwähnt: Wer 30 Jahre immer nur genau am Jahreshoch 100 Euro in den Dax investiert hat – also das schlechtestmögliche Timing –, kommt immer noch auf eine Rendite von 5,4 Prozent im Jahr. Wer immer den besten Zeitpunkt erwischte, erreichte 7 Prozent, und wer immer am ersten Handelstag des Jahres anlegte, 6,2 Prozent. Also lieber nicht so viel Aufwand auf das Timing verwenden. Lieber überhaupt investieren und nach guten Aktien Ausschau halten.

Immer mehr Menschen verwenden dazu Brillen von Fielmann. Jede zweite Brille in Deutschland geht über deren Ladenkette, berichtete Marc Fielmann diese Woche. Aktienkurs 18 Prozent im Plus. Ferngesehen wird mit den Brillen indes seltener. Pro Sieben Sat.1 berichtet von weniger Umsatz und Gewinn, schmeißt den Finanzchef raus und streicht die Dividende zusammen. Kursminus: 19 Prozent. Einstiegskurse? Fraglich. Schrumpfende Branchen reüssieren selten auf Dauer am Aktienmarkt.

Gegessen wird indes immer. Und getrunken. Die Gerresheimer-Aktie liegt diese Woche trotz Kapitalerhöhung 10 Prozent im Plus, seit Jahresanfang 50 Prozent, Rekordhoch in Sicht. Wobei die meisten Glas- und Kunststoffverpackungen von Gerresheimer mit Medizin gefüllt werden. Krones ist noch näher am Rekordhoch. Und als Getränkeabfüller noch näher am täglichen Durst der Menschen. Und das kurz bevor es endlich wärmer wird draußen. Der Wonnemonat Mai kann kommen. Davor sollte den Anlegern nicht bange sein. Wer macht mit bei der Gegenbewegung: „Buy im Mai und Spaß dabei“? Oder so ähnlich.