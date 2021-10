Börsenwoche : Der Schulden-Krimi ist noch nicht gelöst

So recht weiß man an der Börse derzeit nicht, ob man nun optimistisch, skeptisch oder gar pessimistisch in die nächsten Monate blicken sollte. Was die Märkte in dieser Woche bewegt hat.

Der Aktienmarkt dieser Tage gleicht weltweit einer kleinen Achterbahnfahrt mit ständigen Aufs und Abs. So recht weiß man an der Börse derzeit nicht, ob man nun optimistisch, skeptisch oder gar pessimistisch in die nächsten Monate blicken sollte.

Am wichtigsten Aktienmarkt der Welt, den USA, sorgte ein vorläufiger Kompromiss im Schulden-Krimi für gewisse Erleichterung. Der Senat hat sich in dieser Woche geeinigt, die Schuldengrenze anzuheben, um einen Zahlungsausfall, der schon in einigen Tagen gedroht hätte, abzuwenden.

Die wichtigen US-Indizes wie der Leitindex Dow Jones und der breit gestreute S&P 500 reagierten mit kleineren Kurssprüngen. Gelöst haben die Republikaner und Demokraten den Konflikt freilich nicht, sondern lediglich auf die lange Bank geschoben. Die Zitterpartie dürfte also noch bis Dezember weitergehen und auch an den Märkten in den nächsten Monaten noch für Unsicherheit sorgen.

Annäherung zwischen China und USA

Optimistischer stimmte Börsianer hingegen eine mögliche Annäherung zwischen Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping und dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Die beiden wollen ein virtuelles Gipfeltreffen veranstalten, was Marktbeobachter als positives Signal werten.

Von diesem Zeichen der Annäherung profitierten chinesische Titel wie die der Suchmaschine Baidu, die um bis zu 8 Prozent zulegten. Und auch der Online-Handelsriese Alibaba konnte einige Prozentpunkte an der Börse wiedergutmachen. Ob sich die Abwärtsspirale, der sich derzeit viele chinesische Tech-Werte ausgesetzt sehen, damit stoppen lässt, ist jedoch fraglich. Seit Jahresanfang haben die Papiere von Alibaba etwa um rund ein Drittel nachgegeben.

In Japan konnte der Nikkei seine Abwärts-Serie zum Ende der Woche hin dagegen noch beenden. Bis Mittwoch hatte der Index acht Handelstage in Folge im Minus geschlossen, die längste Reihe seit 2009. Zum Handelsschluss am Freitag stand der Index mehr als 2 Prozent höher als am Vortag.

Nach der einwöchigen Feiertagspause an den chinesischen Festlandbörsen, verzeichnete der CSI-300-Index zum Wochenende hin ebenfalls ein Plus und schloss 1,3 Prozent höher. Dabei spielt sich derzeit auch in China ein Schulden-Krimi ab. Eine mögliche Insolvenz des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande ist dabei längst nicht ausgestanden. Seit Anfang der Woche können Anleger die Aktie des kriselnden Konzerns nicht mehr handeln.

Das Unternehmen steht mit rund 300 Milliarden Dollar in der Kreide – und die Furcht ist groß, dass eine mögliche Zahlungsunfähigkeit eine Kettenreaktion am chinesischen Immobilienmarkt auslösen könnte. Dass der Aktienmarkt in China trotz dieser Befürchtungen wieder etwas zulegen kann, führen Marktbeobachter darauf zurück, dass es in den vergangenen Tagen ruhiger um Evergrande geworden ist.

Lieferengpässe, Energiepreise und Inflation

In Deutschland sorgen am Markt indes drei andere Schlagworte für Verunsicherung: Lieferengpässe, Energiepreise und Inflation. So teilte das Statistische Bundesamt diese Woche nicht nur mit, dass die Auftragseingänge im August um 7,7 Prozent eingebrochen sind, sondern auch, dass die Produktion weiter abnimmt. 4,7 Prozent weniger stellte die Industrie her als noch im Juli. Gerade die für die deutsche Wirtschaft so wichtige Automobilindustrie leidet unter dem Mangel an Halbleitern. Die Branche teilte mit, dass sie 2021 wohl rund ein Fünftel weniger Autos herstellen werde als noch vergangenes Jahr.

Verbraucher und Marktteilnehmer beunruhigen aber auch die steigenden Energiekosten. Antonio Cavarero von Generali Insurance AM schrieb in einem Ausblick für die nächsten Monate, dass die Energiepreisentwicklung das Wirtschaftswachstum nachhaltig beeinflussen könne. Das letzte Quartal in diesem Jahre dürfe angesichts der Unsicherheiten, die durch die Energiepreisrally ausgelöst wurde – deren Geschwindigkeit und Ausdehnung unerwartet war – unbeständig sein.

So treiben die hohen Energiepreise die Inflation weiter an. In Europa stieg die Teuerungsrate im September auf ganze 3,4 Prozent. Halte dieser Trend länger an, so Carsten Gerlinger von Moventum AM, würden auch die Notenbanken zum Handeln gezwungen sein und könnten dann durch das Ende der lockeren Geldpolitik das Wirtschaftswachstum zusätzlich drücken.