Rüstungskonzern aus Bayern : Was steckt hinter dem Börsengang von Hensoldt?

Die Aktien des Rüstungselektronik-Konzerns Hensoldt werden vor dem geplanten Börsengang zu 12 bis 16 Euro angeboten. Das Unternehmen will mit dem Gang an die Börse mindestens 400 Millionen Euro erlösen.

Der bayerische Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt bietet im Rahmen des geplanten Börsengangs seine Aktien in einer Preisspanne zwischen 12 und 16 Euro an. Diese können von Mittwoch an bis zum 23. September gezeichnet werden.

Hensoldt will mit dem Börsengang mindestens 400 Millionen Euro erlösen und brutto 300 Millionen Euro für das Unternehmen selbst erlösen, wobei Kosten von 39 Millionen Euro anfallen. Vom tatsächlichen Verkaufpreis wird abhängen, wie viel Aktien neu emittiert werden, ihre Zahl liegt danach zwischen 18,75 und 25 Millionen.

Dies gilt analog auch für die Anteile, die die Alt-Aktionäre abgeben, in diesem Fall KKR. Der Finanzinvestor behält sich aber bei entsprechender Nachfrage eine Aufstockung der Emission vor, die ihm einschließlich der Mehrplazierungsoption insgesamt 277 Millionen Euro einbringen könnte.

Ertragsseite mit Verbesserungspotential

Mit den Erlösen will das Unternehmen einen Teil seiner Schulden tilgen. KKR hatte die ehemalige Rüstungselektronik-Sparte von Airbus vor vier Jahren für 1,1 Milliarden Euro gekauft und in Hensoldt umbenannt. Die Akquisition wurde teilweise durch Schuldenaufnahme seitens des Unternehmens finanziert, die Restschuld beläuft sich auf gut eine Milliarde Euro. Mit dem Erlös des Börsengangs könnte Hensoldt die Schuldenlast auf das Dreifache des für 2020 erwarteten operativen Gewinns (Ebitda) von rund 210 Millionen Euro senken, was eine recht niedrige Quote wäre.

Innerhalb der Spanne käme Hensoldt auf einen Börsenwert zwischen 1,26 Milliarden und 1,58 Milliarden Euro. Bei Erlösen von 1,11 Milliarden Euro im Jahr 2019 ist die Relation von Kurs und Umsatz moderat.

In den Jahren 2017 und 2018 hatte Hensoldt Verluste von rund 100 und 60 Millionen Euro verzeichnet. Erst 2019 stand ein kleiner Gewinn von rund 8 Millionen Euro zu Buche. Auf dessen Basis läge das vergangenheitsbezogene Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zwischen 154 und 206. Zudem hat das Unternehmen im ersten Halbjahr des laufenden Jahres weitere Verluste von rund 88 Millionen Euro verbucht.

Bereinigt um Effekte von Akquisitionen, Transaktionen, Abspaltungen, Bewertungen von Kreditderivaten sowie weitere Positionen, läge das KGV für 2019 bei 31 bis 41, was ein interessanteres Niveau darstellt. In der ersten Jahreshälfte fiel der Gewinn auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum indes von rund 25 auf gut 16 Millionen Euro. Auch hier könnten sich Effekte der Corona-Pandemie niedergeschlagen haben, wenngleich Hensoldt eher indirekt davon betroffen ist.

Dagegen stieg der Auftragseingang im ersten Halbjahr auf einen Wert von 1,77 Milliarden Euro, rund viermal so viel wie im Vergleichszeitraum 2019 und deutlich mehr als die jeweils rund eine Milliarde Euro in den Gesamtjahren.2017 bis 2019.

Für das Unternehmen spricht auch das Ziel der Bundesregierung, die Verteidigungsausgaben dauerhaft zu erhöhen. Immerhin ist die Bundeswehr Hauptkunde des Unternehmens. Die Bundesregierung hatte sich schon beim Verkauf an KKR in einem „Sicherheitsabkommen“ die Option gesichert, bis zu 25,1 Prozent an Hensoldt zu erwerben. Bis Ende des Jahres müsste der Bund KKR dafür 600 Millionen Euro zahlen, danach kann er zum durchschnittlichen Börsenkurs zugreifen, wenn KKR seinen Anteil auf weniger als 25 Prozent abschmelzen lässt. Auf Basis der Emissionsspanne wäre der Anteil mit 300 bis 400 Millionen Euro bewertet, wobei dies von der Zahl der tatsächlich ausgegebenen Aktien abhängt.