Börsenausblick : Und wieder abwärts

Der Dax schloss am Dienstag verhältnismäßig erholt. Doch die Zugewinne sind am Mittwoch zum Handelsstart wieder passé. Auch an der Wall Street hat die Richtung gedreht.

Der deutsche Aktienmarkt geht am Mittwoch wieder in die Knie, nachdem er am Vortag noch so stark wie seit dem 11. Oktober 2019 nicht mehr zugelegt hatte. Der Standardwerteindex Dax gibt knapp 4 Prozent auf 8.587 Punkte nach. Auch der marktbreite F.A.Z.-Index gibt um 3,7 Prozent auf 1.556 Zähler nach.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Grund ist einmal mehr, dass auch Wall Street seine sehr feste Tendenz vom Vorabend nicht halten kann. Die Terminkontrakte auf den S&P-500-Index zeigen für den Mittwoch ein Minus von 3,7 Prozent an und das könnte noch höher ausfallen. Jedoch stießen die Kontrakte an das untere Begrenzungsband gestoßen wären, das die Börse Chicago bei 4 Prozent eingezogen hat.

Manchmal möchte man meinen, der Unterschied zwischen der Entwicklung des deutschen und des amerikanischen Aktienmarktes spiegele den Unterschied in der Mentalität der Völker wieder. Während die deutsche Börse in eine dauerhaft negative Stimmung (“German Angst“) verfallen zu sein scheint, wechselt die amerikanische fast täglich von Kaufrausch zu Verkaufskater.

Auch wenn am Dienstag der Dax um 2,25 Prozent stieg, legte der S&P-500-Index um 6 Prozent zu. Das war der zehntgrößte Kursgewinn seit 1950.

Überhaupt verzeichnete die amerikanische Börse in den vergangenen zehn Tagen nicht nur drei ihrer größten Tagesverluste, sondern auch drei der größten Zugewinne. Es sei ein „sehr historische Kampf“ zwischen Bullen und Bären, sagte John Carey, Portfoliomanager bei Pioneer der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Populistische Muster?

Auslöser für die neuerliche Kehrtwende in Amerika war eine Aussage von Finanzminister Steven Mnuchin, der sagte, wegen des Coronavirus könne die Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten bis auf 20 Prozent stiegen, wenn die Regierung nichts unternehme.

Es scheint hier ein Muster zu geben. Politiker des eher populistischen Lagers haben die Gefahr, die von der Pandemie ausgeht, zunächst heruntergespielt, bisweilen als Verschwörung lächerlich gemacht. Jetzt aber übertreffen sie sich mit Weltuntergangsszenarien: der Präsident der Philippinen, Robert Dutarte, schließt die Börse, der australische Premier Morrison schwört sein Land auf ein länger währendes Leiden ein und nun Mnuchin. Vielleicht kann man ja als Retter erscheinen, wenn alles dann doch nicht so schlimm wird. Gemäßigtere Politiker bemühen sich dagegen um Beruhigung.

Derzeit spielt das für die Börse allerdings keine Rolle, denn dort regiert die Angst und der Mangel an Information über die Folgen der Krise, die es nicht geben kann. Am Dienstag überwogen noch Hoffnungen, geweckt durch erste Details über ein Regierungsprogramm, das diskutiert werde: Ein Gesamtumfang von 1,2 Billionen(!) Dollar, 500 Milliarden als Zahlung an Privathaushalte und ein Moratorium für Hypothekenzahlungen seien im Gespräch.

Auch der Ausblick, den Analysten geben, macht derzeit wenig Hoffnung.Es sei keine Frage, ob es eine Rezession im Gefolge der Pandemie gebe, sondern wie schlimm und wie lang diese sein werde, meint etwa Ipek Ozkardeskaya, leitende Analyst der Swissquote Bank. Der globale Nachfrageschock werde härter als der nach 2008. Die gesamte Bevölkerung sei betroffen: finanziell, physisch und psychologisch.

Doch schon an den asiatischen Aktienmärkten setzte sich die Wirkung nicht fort. In Japan gab der Nikkei-Index sein Plus aus dem Vormittagshandel ab und rutschte 1,7 Prozent ins Minus auf einen Schlussstand von 16.727 Punkte. An der Aktienbörse in Seoul büßten die Kurse nach wechselvollem Handel 4,9 Prozent ein. Der Leitindex Kospi schloss bei 1591,20 Zählern. Verluste gab es auch in China und Hongkong.