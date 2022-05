Internationale Finanzmärkte : Börsen-Rally verpufft nach US-Zinsentscheid

Die Erleichterung der Anleger über den doch nicht zu hohen Zinsschritt der amerikanischen Notenbank verflog am Donnerstag wieder. Die europäischen Börsen folgten am Nachmittag den amerikanischen ins Minus.

Am Donnerstag kehrten die alten Sorgen der Anleger zurück. Zwar hatte die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) mit 50 Basispunkten den größten Zinsschritt seit dem Jahr 2000 beschlossen. Die Märkte hatten einen noch größeren erwartet und verbuchten nach der Ankündigung die besten Tagesgewinne seit Langem. Diese konnten am Donnerstag aber nicht gehalten werden.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss um 3,7 Prozent tiefer auf 32.998 Punkten. Der weiter gefasste S&P 500 fiel um 4,6 Prozent auf 4146 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stürzte 5 Prozent ins Minus auf 12.318 Punkte. Fed-Chef Jerome Powell schloss einen Zinsschritt von 75 Basispunkten für die kommende Zeit aus. Damit sorgte er zwar einerseits für Klarheit, beschränkte aber andererseits das Instrumentarium der Notenbank im Falle fortdauernd hoher Inflation. Amerikanische Anleger trauten der Fed eine „weiche Landung“ nicht zu.

Zuvor waren die europäischen Börsen den amerikanischen bald nach der Aufnahme des Handels an der Wall Street gefolgt. Der Dax hatte 2,2 Prozent höher eröffnet, den Schwung der amerikanischen Märkte vom Mittwoch aufgreifend. Am Abend schloss er wieder 0,5 Prozent im Minus mit 13.903 Punkten. Der breitere F.A.Z.-Index fiel um 1,3 Prozent auf 2336 Punkte. Der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 verlor 0,7 Prozent auf 3696 Punkte.

Die Anleihemärkte reagierten am Donnerstag ebenso mit Zweifeln auf die geldpolitischen Entscheidungen der Fed. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Morgen noch unter 1 Prozent. Am Donnerstagabend lag sie bei 1,034 Prozent. US-Staatsanleihen reagierten ebenso stark. Die Rendite für zehnjährige US-Papiere überstieg 3 Prozent. Steigende Renditen sind bei Anleihen mit sinkenden Kursen verbunden.

Der Euro fiel am Nachmittag wieder in Richtung der 1,05 Dollar. Öl grenzte anfängliche Gewinne ein. Ein Fass der Rohölsorte Brent aus der Nordsee kostete am Donnerstagnachmittag 110,94 Dollar, 0,7 Prozent mehr als am Vortag. Der Goldpreis fiel um 0,2 Prozent auf 1878,25 Dollar je Feinunze.