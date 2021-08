Nach Kursrekord : Wie viel Luft nach oben hat die BioNtech-Aktie?

Man kennt es aus der Musikbranche: Von „null auf eins“ springen Hits, die vorher niemand kannte und die plötzlich als Ohrwurm zu Chartstürmern avancieren. Ganz so schnell geht es an der Börse nicht. Aber der Impfstoffhersteller BioNTech verzeichnet einen zumindest ähnlich rasanten Erfolg. Im vergangenen Jahr noch weitgehend unbekannt und erst seit Oktober 2019 an der Nasdaq notiert, hat sich das Mainzer Pharmaunternehmen nicht nur in die Top-Ten der wertvollsten deutschen Unternehmen geschoben, sondern belegt in dieser Liste nach Börsenwert nun sogar den fünften Rang – vor Traditionsnamen wie der Allianz und BASF.

Nur der Software-Riese SAP (179,7 Milliarden Dollar), der Industriegasekonzern Linde (158,5 Milliarden Dollar), der Automobilkonzern VW (151 Milliarden Dollar) und das Münchener Industrie-Schwergewicht Siemens (138,9 Milliarden Dollar) legen ein noch höheres Gewicht in die Börsenwaagschale.