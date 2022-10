Scherbaums Börse : Was geht noch bei Apple?

Den schwierigen Marktbedingungen kann sich nicht einmal Apple vollständig entziehen. Doch gerade in solchen Phasen wird deutlich, dass der iPhone-Konzern der Konkurrenz so einiges voraus hat.

Die Inflation bleibt hoch. Angesichts großer Kostensteigerungen in Bereichen wie Energie oder Nahrungsmittel müssen es sich Konsumenten inzwischen zweimal überlegen, wie viel Geld sie noch für Unterhaltungselektronik ausgeben möchten. Auch in Unternehmen werden diverse Budgets überdacht – unter anderem im IT-Bereich. Entsprechend haben sich die Aussichten für die PC-Industrie verschlechtert, was sich in enttäuschenden Prognosen einiger Chip-Hersteller bemerkbar machte. Auch Apple muss mit diesen Herausforderungen leben – zumal die „Zero-Covid“-Strategie der chinesischen Regierung und die Lieferkettenprobleme auf der ganzen Welt die Marktstimmung weiter belasten.

Dies führte dazu, dass der iPhone-Konzern laut eines „Bloomberg“-Berichts seine Zulieferer angewiesen hatte, die Pläne für eine Produktionssteigerung bei den neuen iPhone-Modellen aufzugeben. Zuletzt machten sogar Berichte die Runde, dass der amerikanische Konzern die Produktion seines erst vor zwei Wochen erschienen Smartphones iPhone 14 Plus drosseln würde. Die Internetseite „The Information“ hatte berichtet, dass ein Apple-Zulieferer aus China von Konzernseite angewiesen worden sei, die Produktion einer Komponente des iPhone 14 Plus zu stoppen, während das Unternehmen in der Zwischenzeit die Nachfragesituation bewerten würde. Dies passt zu früheren Berichten, wonach Apple-Fans gleich zu dem etwas teureren Modell iPhone Pro Max greifen und das Einsteigermodell iPhone 14 Plus stehen lassen würden.

Apple treibt Ausbau neuer Geschäftsfelder voran

Dies zeigt auch einmal mehr die immer noch bestehende Abhängigkeit des Tech-Konzerns von den Smartphone-Absätzen. Am Markt gibt es aber auch Stimmen, die das entspannt sehen. Citi-Analyst Jim Suva zum Beispiel sieht Hinweise, dass die Produktion des iPhone 14 immer noch auf dem richtigen Weg sei und die Erwartungen an eine Produktion von 90 Millionen Einheiten des Smartphones in der zweiten Jahreshälfte 2022 erfüllt werden könnten. Außerdem sagt er, dass unterschiedliche Nachrichten im Zusammenhang mit der iPhone-Produktion zu dieser Jahreszeit ohnehin nicht ungewöhnlich seien. Auch dürfte Apple weiterhin von dem Umstand profitieren, dass viele Nutzer sich erst noch 5G-fähige Smartphones anschaffen müssen.

Gleichzeitig treibt das Unternehmen die Eroberung neuer Geschäftsfelder voran. Dazu gehören seit einiger Zeit die verschiedenen Dienstleistungen. Diese kann der Konzern mit Leichtigkeit an diejenigen Milliarden von Nutzern verkaufen, die gewissermaßen im Apple-Universum „gefangen“ sind und eines von mehreren Geräten wie iPhone, iPad oder Apple Watch besitzen. Wichtig in dieser Hinsicht ist auch die Weiterentwicklung des Streamingdienstes Apple TV+. In dieser Hinsicht spielen das Sponsoring rund um die Mega-Sportveranstaltung Super Bowl sowie das mutmaßliche Interesse Apples an gewissen Übertragungsrechten für die Spiele der Football-Liga NFL eine sehr wichtige Rolle. Alles in allem sollte sich ein langjährigen Apple-Aktionär trotz der schwierigen Lage derzeit nicht allzu viele Sorgen um den iPhone-Konzern machen.

Kursrücksetzer waren oft günstige Einstiegsmöglichkeiten

Dies zeigt auch der Blick auf den Chart-Verlauf. Nachdem sich der Kurs von Apple zwischen März 2020 und Januar 2022 verdreieinhalbfacht hatte, wechselte die Aktie in den Konsolidierungs-Modus. Nach einem Einbruch bis zum Juni auf 129 Dollar ging es im August kurzzeitig bis auf 176 Dollar nach oben, woraufhin die Notierungen bis Mitte Oktober zurücksetzten. Inzwischen konnte sich der Kurs zeitweise wieder etwas erholen. Setzt sich die jüngste Kurserholung fort, könnte schon bald die bei 158 Dollar verlaufende 200-Tage-Linie in den Fokus rücken. Gelingt deren Rückeroberung, stellt sich das nächste Kursziel wieder auf das jüngste Rekordhoch vom Januar dieses Jahres von rund 183 Dollar.

Apple-Aktie APPLE -- -- (--) NASDAQ London Xetra Tradegate Frankfurt Lang & Schwarz Stuttgart Wien Schweiz Schweiz Schweiz 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Wie die Kursentwicklung seit März 2020 wieder einmal gezeigt hat, kann es sich bei der Apple-Aktie lohnen, Rücksetzer auszusitzen oder zum wieder günstigeren Einstieg zu nutzen. Das beweist auch die langfristige Kurshistorie. Die zeitweiligen Kursrückschläge fielen bei der Aktie oft kräftig aus, wurden aber in der Regel schnell wieder wettgemacht, woraufhin neue Höchststände folgten. Dieses Kursmuster gilt schon seit 2003, denn in diesem Jahr startete der übergeordnete Aktien-Aufwärtstrend, der bis heute andauert. Seitdem ging es für die Notierungen im Durchschnitt um 37 Prozent im Jahr nach oben. Auch das Ergebnis auf Zehnjahressicht fällt mit einem durchschnittlichen Plus von 20 Prozent jährlich immer noch beeindruckend aus. Die Börse dürfte gespannt auf die aktuellen Zahlen zum abgelaufenen Quartal warten, die der Konzern am 27.Oktober, dem kommenden Donnerstag, veröffentlichen wird.