Handel mit Lebensmittelaktien : Die Börse hat Lust auf Fleisch

Im Duden wird ein Hype als besonders spektakuläre, mitreißende Werbung bezeichnet, die eine euphorische Begeisterung für ein Produkt bewirkt. Für solch einen Rummel sorgte im Mai 2019 das spektakuläre Börsendebüt des amerikanischen Lebensmittelherstellers Beyond Meat. Das kalifornische Unternehmen ist Produzent von fleischlosen Burger-Patties, die aus Erbsen, Mungobohnen, Reis und roter Beete hergestellt werden. Als der Burger im vergangenen Jahr vom deutschen Discounter Lidl angeboten wurde, war er binnen weniger Minuten vergriffen. Und auch auf einem der bedeutendsten Kongresse für die Lebensmittelindustrie, der „Grünen Woche“ in Berlin, die an diesem Montag begonnen hat, wird fleischlose und nachhaltige Ernährung im Fokus stehen.

Während in den sozialen Medien vegane Lebensmittel zelebriert werden und fleißig Schnappschüsse vom Beyond-Meat-Patty geteilt wurden, ist diese Begeisterungswelle an der Börse schnell wieder abgeebbt. Seit seinem Aktienhoch vom Juli 2019 hat Beyond Meat rund 60 Prozent seines Wertes eingebüßt. Aktuell notiert das an der Nasdaq gelistete Papier nur noch bei 104 Dollar; während seines Hochs bei 235 Dollar. Der Unternehmenswert des schweizerischen Lebensmittelkonzerns Nestlé stieg dagegen innerhalb eines Jahres um rund 25 Prozent. Auch die Unternehmenswerte von Danone oder Kellogg entwickelten sich mit einem Kursplus von 17 und 18 Prozent ähnlich gut. Ist der Trend zu einer bewussteren Ernährung an den Börsen einfach vorbeigezogen?