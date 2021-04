Scherbaums Börse : IBM: Das vergessene IT-Urgestein

Die jüngeren Anleger dürften mit dem Spitznamen „Big Blue“ wohl nur noch wenig anfangen können. Er steht aber für ein Unternehmen, dass eine mehr als hundert Jahre alte und traditionsreiche Geschichte besitzt. IBM - the International Business Machines Corporation.

Der amerikanische Konzern war in den 1980/90er-Jahren eines der bekanntesten und größten IT-Unternehmen der Welt. Während zum Beispiel Apple im Jahr 1997 kurz vor der Insolvenz stand, und damit ums Überleben kämpfte, pries IBM mit fast schon legendären Fernseh-Spots wie mit „der Niemeyer“ seine Produkte an. Heute kann man sich das angesichts der Marktmacht und der starken Bilanzen des iPhone-Konzerns kaum mehr vorstellen. IBM wiederum sucht heute mit seinen mehr als 340.000 Mitarbeiter seit vielen Jahren den Weg zum alten Erfolg.

Einst der Inbegriff für den PC

“Big Blue“ ist schon lange nicht mehr so groß wie einst. War IBM in den 1980/90er-Jahren für viele Menschen der Inbegriff für den Personal Computer, so wurde das PC-Geschäft im Jahr 2005 an Lenovo verkauft. Der Konzern orientierte sich um, konnte aber in den vergangenen Jahren das neue Aushängeschild - das Geschäft mit Großrechnen und Servern - nicht wirklich voranbringen.

Der IT-Konzern versucht zudem stärker den Fokus auf wachstumsstarke Bereiche wie Cloud-Computing, Datenanalyse und Künstliche Intelligenz zu setzen. Doch dies konnte erst einmal nicht die stagnierende beziehungsweise rückläufige Umsatzentwicklung der Vorjahre stoppen.

Von anderen Tech-Werten überholt

An der Börse spielte IBM in den vergangenen zehn Jahren daher auch keine große Rolle. Der legendäre Investor Warren Buffett kann ein Lied davon singen. Seine im Jahr 2011 aufgebaute Position verkaufte er mangels Erfolg 2018 wieder. Wer noch länger Aktionär war, warf die Aktie zwar wohl selten aus dem Depot, doch verdiente auch nichts mit ihr - im Vergleich zu Anlegern vieler anderer Hightech-Werte, die immer wieder mit neuen Bestmarken aufwarteten.

Ein Vergleich: Wer vor zehn Jahren 10.000 Euro in IBM anlegte, hat heute die gleiche Summe bei dieser Position stehen. Das spiegelt das Geschäft von IBM: Man kämpfte sich irgendwie durch. Apple-Aktionäre wiederum machten in der gleichen Zeit aus derselben Anlagesumme mehr als 129.000 Euro. Auch hier kann Warren Buffett ein Lied von singen, denn nach IBM wendete er sich mit großer Begeisterung dem iPhone-Hersteller zu.

Negativen Lauf erst einmal beendet

Doch soll man bekanntlich als Aktionär nie die Hoffnung aufgeben, dass es zur Trendwende kommen könnte. Bei IBM flammt eine solche vielleicht gerade jetzt auf. Zumindest die jüngsten Quartalszahlen geben dazu Anlass. Der IT-Konzern hat die Prognosen der Analysehäuser mit einem überraschenden Umsatzanstieg in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres übertroffen. Viel wichtiger waren jedoch die Punkte, dass das Unternehmen seinen negativen Lauf der starken Umsatzrückgänge in den vorausgegangenen vier Quartalen beendet und vor allem wieder die Erlöse gesteigert hat.