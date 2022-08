Börsen : Märkte erholen sich von klaren Worten des Fed-Chefs

Nach deutlichen Abschlägen am Freitag und geringeren am Montag haben die Börsen am Dienstag gut eröffnet. Weiter wird auf eine Lockerung der Geldpolitik im Herbst gehofft.

Langsam erholen sich die Finanzmärkte am Dienstag von dem Schlag, den ihnen die Rede des amerikanischen Notenbankpräsidenten Jerome Powel auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole versetzt hatte. Am Freitag hatte der Grad der Entschlossenheit die Anleger überrascht, mit der Powell keinen Zweifel daran ließ, dass die Federal Reserve alles daransetzen wird, die Inflation rasch einzudämmen. Sie hatten angesichts eines leichten Abflauens der Inflation vielmehr auf Lockerungssignale gehofft.

Am Freitag waren die Aktienkurse daher deutlich abgerutscht. Der S&P 500 hatte mit einem Minus von 3,4 Prozent geschlossen, der F.A.Z.-Index 2,4 Prozent abgegeben. „Der Aktienmarkt folgte dem alten Muster, der falkenseitigen Rhetorik der Fed erst dann wirklich Glauben zu schenken, wenn sie von dem Fed-Vorsitzenden in vollem Umfang zum Ausdruck gebracht wird“, resümiert John Vail, Chefstratege von Nikko AM. Am Montag setzte sich der Trend fort, der F.A.Z.-Index gab zunächst weitere 1,5 Prozent nach, erholte sich dann aber und schloss am Ende nur noch 0,35 Prozent im Minus und sich damit der Tendenz der Wall Street an, an der der S&P-500 am Ende aber mit 4031 Punkten und damit einem deutlicheren Minus von 0,7 Prozent aus dem Handel ging.