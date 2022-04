Aktualisiert am

Tech-Werte an der Börse : Der große Ausverkauf

Der Corona-Liebling der Börse, Netflix, ist im zweistelligen Bereich eingebrochen. Was erwartet andere Technologie-Titel im Umfeld steigender Zinsen?

Vor einigen Monaten noch flogen die großen Technologiewerte an der Börse von einem Hoch zum nächsten – laut wurde vor einer Tech-Blase gewarnt. Diesen Mittwoch krachte der Aktienkurs einer dieser Höhenflieger dramatisch ein. Die Titel des amerikanischen Streaming-Dienstleisters Netflix fielen um beinahe 40 Prozent. Im breiten amerikanischen Aktienindex S&P 500 gehört Netflix seit Anfang des Jahres zu den größten Verlierern mit einem Minus von mehr als 60 Prozent. Damit steht Netflix aber als einstiger Pandemie-Liebling nicht allein. Der technologielastige US-Index Nasdaq Composite, der mehr als 2500 Unternehmen enthält, hat seit Anfang des Jahres 14 Prozent an Wert eingebüßt. Doch woher rührt der Einbruch – und was bedeutet das für Technologieinvestoren?

Der Kurssturz vieler Tech-Aktien sei nicht plötzlich gekommen, konstatiert Kapitalmarktstratege Thomas Lehr von Flossbach von Storch. Die Abwärtsbewegung setzte schon Mitte November ein. Wichtig ist aus seiner Sicht zu erwähnen, dass es sich bei den Werten, die seitdem so stark gefallen sind, vor allem um Werte aus der zweiten Reihe handelt – nicht aber um die erste Reihe rund um die Tech-Riesen wie Apple, Microsoft oder Amazon. Stattdessen waren es Werte wie die von Zoom, Netflix, Pinterest oder Etsy, also die vermeintlichen Corona-Gewinner, die sich in den anderthalb Jahren zuvor noch vervierfacht hatten.