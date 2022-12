Kursanstiege im Dezember : Das Märchen von der Weihnachtsrally

Was ist dran, am Mythos von der Neujahrsrally? Bild: dpa

Die Börsianer halten Winterschlaf. Die Umsätze sind so niedrig, dass man sich fragt, ob überhaupt irgendjemand gerade mit Aktien handelt. Doch wovon träumen Investoren eigentlich, wenn sie schon friedlich ihren Winterschlaf halten? Vielleicht von steigenden Kursen, oder doch der Weihnachtsrally, auch Jahresendrally genannt?

Darunter versteht man klassischerweise Kursanstiege im Dezember. Der gemeine Börsianer erfindet dafür aber lieber Begriffe, damit es schmissiger klingt – und sich natürlich auch besser verkaufen lässt. Genauso wie der Weihnachtsmann die Geschenke bringt, soll die Neujahrsrally noch mal Kursgewinne zum Jahresende bringen.

Das Problem nur: Da ist leider nichts dran. Doch in jedem Märchen soll es auch den berühmten Funken Wahrheit geben – ist das auch hier der Fall? Im vergangenen Jahr konnte man schon von einer Weihnachtsrally sprechen. Der Dax gewann immerhin 5,7 Prozent, wenn auch von heftigen Schwankungen begleitet.

Doch dieses Jahr war davon wieder so rein gar nichts zu spüren: Der Dax verlor im Dezember 3,5 Prozent auf aktuell rund 13.972 Punkte und fiel damit sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten. Da steht es also eins zu eins. Schaut man länger zurück, bestätigt sich diese Wechselhaftigkeit des Dax direkt: Seit dem Jahr 2010 gab es in sechs Jahren Kursverluste, in weiteren sieben Jahren gab es Kursgewinne. Daraus die Idee einer jedes Jahr vorkommenden Rally abzuleiten, scheint zumindest wagemutig. Doch davon lassen sich die Börsianer nicht abschrecken.

Legendär war zum Beispiel das Jahr 2018: Auch damals fiel die Weihnachtsrally aus. Der Schuldige war für viele Analysten schnell gefunden: Je­rome Powell, heute wie damals Chef der amerikanischen Notenbank Fed. Damals – und es klingt wirklich wie vor einer langen Zeit – kündigte er eine Zinserhöhung an um 0,25 Prozentpunkte auf einen Korridor zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Um Kritiker zu beruhigen, kündigte er für 2019 dann nur zwei statt geplanter drei Zinserhöhungen an. Die Märkte waren damit damals ganz und gar nicht zufrieden, einzelne Analysten titelten schon, dass Powell die Weihnachtsrally getötet habe – so wie der Grinch die Weihnachtsgeschenke stiehlt. Doch sind wir mal ehrlich: Kann man etwas stehlen, was es eigentlich gar nicht gibt?

Sollte man die Idee einer Weihnachtsrally also direkt einmotten? Nicht ganz. So ist zwischen den Jahren 2003 und 2010 zum Beispiel der Dax-Kurs im Dezember stets gestiegen. Es ist dann aber doch wie im Märchen: Wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es das auch meistens.